Birkaç Saliselik Bu GIF, Göründüğünden Fazlasını İfade Ediyor!

Kuiper kuşağındaki bir nesnenin bir yıldızın önünden geçmesi sonucu Dünya'ya düşen gölgesi, NASA'nın yeni hedefi haline geldi.

Bu gördüğünüz GIF, internette görebileceğiniz birçok şeyden daha güzel.

Peki ne ki bu? Bu gördüğünüz şey, NASA'nın New Horizon misyonunun yeni hedefi. Güneş Sistemi'nin dış kısmındaki küçük bir kaya, bir yıldızın önünden geçti ve gölgesi Dünya'ya düştü.

17 Temmuz sabahı gerçekleşen bu saliselik olay, dünya üzerine düşen gölgesiyle, geçen kaya hakkında pek çok bilgi verecek.

NASA'nın gezegen bilimleri direktörü, bu konuyla ilgili "Bu dünyanın yüzeyinden yaptığımız en önemli keşifti." şeklinde konuştu.

Kuiper kuşağındaki nesne, 2014 MU69 olarak isimlendirildi. Güneş'e uzaklığı Dünya'dan 40 kat daha fazla olduğu için büyüklüğünü tam olarak bilemesek de yaklaşık 20 ile 40 kilometre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

New Horizon, 1 Ocak 2019'da hedefe doğru uçacak. Ancak o zamana kadar bu tür olaylar ile mümkün olduğunca fazla bilgi edinmek istiyor.

New Horizon misyonunun baş araştırmacısı Alan Stern, IFLScience'e yaptığı açıklamada bu olayla ilgili ilk sonuçları birkaç hafta içinde elde etmeyi umduklarını belirterek şunları söyledi:

''2014 MU69'un şeklini ve boyutunu ilk kez görmüş olduk. 2019'da bir Kuiper kuşağı bilimsel hazinesi keşfedeceğiz. Bu olaylardan topladığımız bilgiler, uçuşumuzu planlama konusunda önemli olacak.''