Adınızı Soyadınızı Bulan İnternet Sitesi: Oilsjt Analytica

Tamamen alakasız sorular sorarak isminizi tahmin eden birisini düşünün. Şimdi bunu bir internet sitesinin yaptığını hayal edin. Oilsjt Analytica adlı internet sitesi tam da düşündüğünüz tepkiyi vermenize neden oluyor.

Son günlerde yaşanan veri skandalları sonrası tüm dünya kendisini daha güvensiz bir ortamda hissetmeye başladı. Olayın baş kahramanı Cambridge Analytica ise tüm ülkelerde siyasi çevreler tarafından 'acaba bizim seçimlerde de kullanıldı mı?' gibisinden muhabbetleri süslemeye başladı. Bireysel kullanıcılar ise bir yandan kendi kişisel verilerinin derdine düşerken, bir yandan da "benim verilerimi alıp ne yapacaklar" şeklinde düşünmeye devam etti. Belçikalı birkaç hacker tarafından kurulan Oilsjt Analytica, bu tereddütleri daha fazla yaşamanıza sebep oluyor.

Oldukça sade bir arayüzle dizayn edilmiş olan Oilsjt Analytica'nın internet sitesine girdiğinizde size bir bot aracılığıyla birkaç soru soruluyor. Bu sorular öyle sizin direkt olarak kimliğinize ilişkin sorular değil. Örneğin "Üzerindeki elbisenin reni nedir? Şu an ne yapıyorsun? Kedi mi seversin köpek mi?" gibi sayısı çok fazla olmayan ve neredeyse hiç vakit almayan sorular sonrasında adızı doğru tahmin etmeyi başarıyor. Bununla birlikte programın yanıldığı durumlar da oluyor, ancak birkaç deneme sonrasında kesinlikle ismi doğru tahmin ediyor.

Uygulamanın herhangi bir hesabın açık olduğu tarayıcıda denendiği için ismi bulduğunu düşünüyorsanız bir nebze haklı olabilirsiniz. Toplamda 15 soru yönelten Oilsjt Analytica, sürekli kullandığım normal tarayıcı modunda daha birkaç sorudan sonra adımı bulmayı başardı. Ancak tarayıcımı gizli moda ve izleme korumasına aldığımda üç denemede de adımı bulmayı başaramadı. Oilsjt Analytica'ya buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sonuçları aşağıya yazmayı unutmayın.