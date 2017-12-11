Birleşik Arap Emirlikleri, Astronot Adayı Arıyor

Geçtiğimiz günlerde 100 yıl içinde Mars'a kurmak istediği kent projesini duyuran Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) astronot adaylarına çağrıda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid el Maktum, ülkenin uzay programına katılmak için başvuruların başladığını açıkladı.

El Maktum açıklamasında "Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk Astronot Programı'nın başlatılması ile tarihimizde yeni bir dönem başlıyor. BAE bariyerleri kıracak" dedi.

İş ilanında astronot adaylarının 18 yaşının üzerinde olmaları, akıcı şekilde Arapça ve İngilizce bilmeleri, üniversite mezunu olmaları gerektiği belirtildi. Kabul edilen astronot adaylarının 2019 yılında uzay seyahatleri için eğitimlerine başlayacağı bilgisine de yer verildi. ​Özel eğitimin sonunda başarılı olan 4 astronot, projenin ilk ekibi olacak.