Birleşik Arap Emirlikleri, petrolden gelen muazzam servetine rağmen "taze suya" yönelik büyük bir özlem duyuyor. Bakanlar Kurulu üyesi Abdulla Al Shehi, geleceğe yönelik planlarını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere tüm Arap ülkeleri, petrol rezervleri sayesinde inanılmaz bir servete sahip. Lakin bu ülkelerde yaşam için açık ara en gerekli unsur olan su, istenen miktarlarda bulunamıyor. Çünkü Orta Doğu iklimi, taze su kaynaklarını çok kısa süre içinde tüketiyor.

Abdulla Al Shehi, "Taze ve temiz suya ihtiyacımız var. Antarktika'da bulunan buz dağları sorunumuza çözüm olabilirdi lakin çok hızlı hareket ediyorlar ve inanılmaz derecede kısa sürede eriyorlar."

Al Shehi'nin amacı, söz konusu buz dağlarını kontrol altına almak ve en kısa süre içinde temiz su kaynaklarına çevirmek. Bu amaç doğrultusunda pek çok ülke ile işbirliği yapmaya hazırlar.

Heard Island olarak bilinen bölgede tuzlu su değil; içilebilir tatlı su bulunuyor. Birleşik Arap Emirlikleri de bu kaynaktan faydalanmaya niyetli. Eğer proje gerçeklikle buluşursa, buz dağının yüzde 30-40 ile arasındaki kısmı içme suyu olarak kullanılacak. Böylece bir buz dağının daha "büyük oranda" sonu gelmiş olacak.