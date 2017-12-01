2017 başlarında Mars'da şehir kurmayı planladıklarını açıklayan Birleşik Arap Emirlikleri, öngördükleri Mars şehriyle ilgili yeni fotoğraflar paylaştı.

Bildiğiniz üzere SpaceX başta olmak üzere son yıllarda Mars'a gitme çalışmaları bir hayli arttı. Elbette bu çalışmaların en büyüğünü NASA gerçekleştirse de diğer ülkelerin de bu hayale ortak olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu yılın başlarında bu hayale ilişkin hiç beklenmedik bir ülkeden açıklama gelmişti; Birleşik Arap Emirlikleri 2117 yılına kadar Mars'ta şehir kurmak istediklerini duyurmuştu. Açıklamanın üzerinden aylar geçtikten sonra BAE, yeni fotoğraflarla bu hayalinin nasıl olacağını gösterdi.

CNBC'den Arjun Kharpal, Birleşik Arap Emirlikleri'nin, 600.000 kişilik Chicago büyüklüğünde bir şehir öngördüğünü bildirmişti.

BAE, Mars'a kurulacak kentin 136 milyon dolara malolacağını duyurmuştu.

Paylaşılan fotoğraflar Mars'ın kızıllığının ortasında yapay bir atmosferin altında insanların dolaşabileceğini gösteriyor.

Binlerce kişiye ev sahipliği yapacağı belirtilen kentte hiperloop taşıma sisteminin kullanılacağı açıklandı.

Bilgisayar oyunlarından fırlamış gibi görünen görseller, BAE'nin şaşırtıcı fütürizmini de ortaya koyuyor.

Ancak fotoğrafların paylaşılmasının verdiği güzellik kadar önemli sorunlar da bulunuyor.

Zira, Mars'ta her ne kadar yapay bir atmosfer oluşturulsa da oksijenin nasıl üretileceği insanların nasıl besleneceği hala büyük bir soru işareti.

100 yıl sonra olası bir Mars şehrine şimdiden bakmak yine de ayrı bir güzel.