Birleşik Arap Emirlikleri'ne Yapay Zekadan Sorumlu Bakan

Arap ülkeleri arasında en dikkat çekicisi olan Birleşik Arap Emirlikleri, yapay zekadan sorumlu bakan atadığını duyurdu.

Teknoloji alanında yaptığı atılımlarla adından sıklıkla söz ettiren petrol zengini Birleşik Arap Emirlikleri, kabinesine yapay zekadan sorumlu bir bakan atadı. Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Sheikh Mohammed bin Rashid’in resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre 27 yaşındaki Omar Bin Sultan Al Olama, BAE’nde “Yapay Zeka Bakanı” olarak görev yapacak.

Bakanın Görevleri

27 yaşındaki genç bakanın görevleri arasında teknolojik gelişmelere uyum sağlanması ve yapay zekanın kullanımı yer alacak. Bunlarla birlikte gıda güvenliğinden de sorumlu olacak bakan, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2070 yılına kadar teknolojik konuda yapacağı adımlar için çalışacak. Teknolojik alanda yapılan yatırımlarla adından sık sık söz ettirmeyi başaran Birleşik Arap Emirlikleri, petrolün elbet bir gün biteceği zamanlara şimdiden hazırlanmaya çalışıyor.

Kısa süre önce BAE’nin yapay zekaya sahip robot polisler görevlendirdiğini belirtmiştik. Bununla birlikte yapay zeka, Mars’ta kolonileşme gibi teknolojik açıdan hayati öneme sahip olan projelere de tam destek veren ülke, Arap ülkeleri arasında teknolojiye en çok önem veren ülke konumunda yer alıyor. Hatta son dönemlerde yapılan atılımlar göz önüne alındığında dünya üzerinde teknolojiye en çok önem veren ülkelerden birisi Birleşik Arap Emirlikleri oldu diyebiliriz.

Eninde sonunda petrole ihtiyaç kalmayacağının farkında olan BAE, ellerinde para varken dünya ülkelerinin teknolojisini yakalayarak bu teknolojiyi geliştiren ülke konumunda olmak istiyor.