Birleşik Arap Emirlikleri Mars Misyonu 2021'de Başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı, ilk Mars misyonunun tarihini açıkladı. 2014'ten beri üzerinde çalışılan misyon, 2021 yılında gerçekleşecek.

ABD'de NASA, Mars'a gitme planlarında mali sıkıntı içinde olsa da, diğer ülkeler kendi çabalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı sonunda Mars'ta bir araştırma yapılacağı planını açıkladı. Görev, en geç Birleşik Arap Emirlikleri'nin bağımsızlığının 50. yılında, 2021'de Mars'a ulaşılacak şekilde ayarlanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri insan kaynakları, "Misyonun asıl hedefi, insanlığa fayda sağlayacak bilgilere ulaşmak, geliştirmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak." dedi. "Ayrıca sürdürülebilir bir bilgi temelli ekonomi oluşturmak ve çeşitlendirmek, uzay teknolojisi için büyük bir avantaj sağlayacaktır."

Araştırma, Mars'ın atmosferini anlamaya ve bu hale nasıl geldiğini öğrenmeye yönelik olacak. Scientific and Technology Affairs Genel Sekreter Yardımcısı Salem Humaid AlMarri, "Bu misyon, bizi daha ileri bir seviyeye taşıyacak, ayrıca Mars ve Mars'ın atmosferi hakkında sağlayacağımız bilgiler, bilimin gelişmesinde önemli bir rol oynayacak" dedi. Açıklamalardan da anlaşıldığı üzere Birleşik Arap Emirlikleri, gözlerini epey yükseklere dikmiş ve kesin bir sonuca ulaşmak istiyor.

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde bu misyon için 5.44 milyar dolarlık bir finansman bulunuyor. Colorado Üniversitesi'nin bilim insanlarıyla birlikte çalışılarak yürütülen projede, bir sonuç olmadan geri dönülmek istenmiyor.