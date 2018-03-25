Birleşik Devletler Gizli Servisi Hakkında 10 Ufak Detay

Holywood filmlerinde sıklıkla karşılaştığımız siyah giyip güneş gözlükleriyle dolaşan güvenlik güçleriyle ilgili az bilinen detayları sizler için paylaştık.

United States Secret Service (USSS; Birleşik Devletler Gizli Servisi) Amerika Birleşik Devletleri Federal kolluk kuvvetlerinin bir parçası olan ABD Kamu Güvenlik Teşkilatının bir departmanıdır. Başlangıçta ABD para birimi ve hazinesi ile ilgili finansal suçları denetlemek için kurulan Gizli Servis, daha sonra ABD Başkanı ve ailesini koruma görevini de üstlenmiştir.

Ayrıca Gizli Servis eski başkanları, ülkeye giren önemli kişileri ve başkanın korunmasını istediği kişileri korumakla görevlidir. Hala, kuruluş amacı olan kalpazanlar ve dolandırıcılar ile başa çıkma görevini de üstlenmektedirler. Ayrıca ABD eski başkanı Abraham Lincoln 14 Nisan 1865 tarihinde Gizli Servis'in kurulmasını onayladıktan sonra öldürülmüştür. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan Birleşik Devletler Gizli Servisi hakkında az bilinen detaylara geçelim.

Devlet Başkanına Hobilerinde Eşlik Ederler

Devlet başkanı yalnız bırakılmadığı için görevli ajanlar tüm hobilerine eşlik ederler.

Hatta Doktor Görüşmelerinde Bile Eşlik Ederler

Sıkıntı her ne olursa olsun ABD başkanının doktorla yalnız görüşmesi yasak, güvenlik güçleri neredeyse hiç bir zaman yanından ayrılmıyorlar.

Oval Ofis’in Her Yerinde Hareket Sensörleri Bulunuyor

Eğer ofiste başkan yalnız kalmak isterse, bu sensörler vasıtasıyla takip ediliyor. Ancak bu kadar yakın korumaya rağmen Obama’nın Beyaz Sarayda eli bıçaklı bir adamla karşı karşıya kaldığına dair söylentiler dolaşıyor.

Gizli Servis Gerçekten Kod Adları Kullanıyor

Kod adları bir Holywood efsanesi değil ve kolay ayırt edilmesi için genellikle aynı aileye mensup bireylerin hepsinin ismi aynı harfle başlatılıyor. Örneğin; Obama için Renegade, eşi için Renaissance ve kızları için Radiance ve Rosebud kod adları kullanılmıştır.

Tarihte Görev Başında Canını Veren Yalnızca Bir Ajan Bulunuyor

Ancak ajanların başkan için gerektiğinde canlarını vermeye yemin ettikleri düşüncesi Holywood efsanesinden ibaret. 1 Kasım 1950 tarihinde Harry Truman'in korumalığını yaparken can veren Leslie Coffelt tarihte ilk ve tektir. Eğer bir ajan devlet başkanı için ölüyorsa bunu gönüllü olarak yapıyordur.

Üst Düzey Sağlık Bilgisine Sahipler

Üst düzey sağlık eğitimine sahip olan ajanlar, gerektiğinde başkana verebilmek için yanlarında kan torbası taşıyorlar. Ayrıca filmlerin aksine yansıma nedeniyle önemli bir şeyleri kaçırmamak için güneş gözlüğü kullanmıyorlar.

Tehdit İçerikli Bütün Mesajları İncelerler

Tehdit içerikli mesajların tamamını takip eden ajanlar, başkanın etrafındaki her şeyi gözleyip kayıt altına alırlar. Bu verileri bir olayı çözmek ve suçluyu bulmakta kullanırlar.

Karagahlarını Gizli Tutuyorlar

Gizli Servisin Washington üssü söylentilere göre “H” sokağında isimsiz bir binada bulunuyor ve sokakta çöp bidonu dahi bulunmuyor.

Düşünülenden Daha Kalabalık Bir Sayıya Sahipler

Birçok kişi en fazla 100-200 seçilmiş askerden oluştuklarını düşünse de, kişisel koruma birimini saymadan 6500’ün üzerinde gizli servis ajanı bulunuyor.

Her Zaman Hazırlıklılar

Gizli Servis ajanlarının duruşları farklı pozisyonlarda olsa da, acil durumlarda silahına müdahale etmek amacıyla elleri her zaman bel hizasının yakınında durur.