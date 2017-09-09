Çıktığından beri bir çok ülkenin, kendi sivil havacılık kurallarına göre kullanımı sınırlandırılmaya çalışılan "drone"lar için yeni uluslararası sınırlar getirilmeye çalışılıyor.

Birleşmiş Milletler'in sivil havacılıktan sorumlu kurumu, Uluslarası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) yapılan açıklamalara göre "drone"larla ilgili kayıt ve uçurma yönetmeliği ile ilgili kararları kendi çatısı altına toplamak istiyor. Eğer Birleşmiş Milletler'e kayıtlı ülkeler onaylarsa, kişilerin sahip olduğu tüm "drone" yani insansız hava araçları bu kuruma kayıt edilmek zorunda kalacak.

Ancak normal şartlar altında her ülkenin kendi sivil havacılık kurumları bu kayıt ve yönetmelik işlemlerini hallediyor. Bu anlamda eğer bu karar yürürlüğe geçerse ülkelerin sivil havacılık kurumları da bu konu altında "ICAO"ya bağlı çalışıp çalışmayacakları belirtilmemiş. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "drone" sahipleri, kişisel insansız hava araçlarının maket uçak kategorisinde değerlendirilmesi ve kayıt gerektirmemesiyle ilgili başarıyı yeni kazanmışlardı. Eğer karar yürürlüğe geçerse muhtemelen ABD'deki drone sahipleri epeyce üzülecek.

Ülkemizde zaten resmi olarak "drone" ya da insansız hava aracı uçurmak için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne aracımızı kaydettirmemiz ve ehliyet almamız gerekiyordu. Ancak yine de tüm resmi kayıtlara sahip olsanız bile şehir içinde bir çok yerde "drone" uçurmak hala yasak. Detaylı bilgi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Belki "drone" kayıt etmek ve yönetmelikleri belirlemek Birleşmiş Milletler çatısı altında toplanırsa, ülkemizdeki "drone" severler için iyi haberler duyarız. Peki siz ne düşünüyorsunuz?