Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Konuşma Yapan 11 Yaşındaki Türk: Talya Özdemir

Henüz 11 yaşında olan Türk genci Talya Özdemir, Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen panelde bilimle ilgili bir konuşma yaptı.

Birleşmiş Milletler'e üye olan ülkelerin diplomatlarının da katılımcı olarak yer aldığı, BM tarihinde düzenlenen en büyük panellerden biri olan "Cinsiyet, Bilim ve Sürdürülebilir Kalkınma" başlıklı panelde konuşma yapan 11 yaşındaki Türk genci Talya Özdemir, yaptığı konuşmayla büyük beğeni topladı.

Konuşmasına konu olarak "Bilimde Kızlar İçin Kızlar" başlığını seçen Özdemir, konuşmasında sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşmak için bilimin önemine dikkat çekti ve bunun yanı sıra tüm dünyanın refaha ulaşılmasında da bilime ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Ayrıca Türkiye'de ve diğer dünya ülkelerinde bilime büyük katkılarda bulunan kadınların isminin pek fazla bilinmediğinin, şimdiye kadar sadece Marie Curie'den bahsedildiğini belirtti.

Gelecekte bir bilim insanı olmak istediğini söyleyen Talya Özdemir aynı zamanda Bilimde Kızları Destekliyorum (Girls4GirlsinScience) isimli bir kampanya başlattığını da duyurdu. Büyük alkışlarla konuşmasını tamamlayan 11 yaşındaki Türk kızı Talya, tüm dünyaya bilim adına güzel bir ders verdi.