BM'nin Bir Numaralı Gündem Maddesi: Katil Robotlar

Katil robotlar yasaklanmalı mı? Tartışma Birleşmiş Milletler gündemine kadar taşındı.

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde, "yapay zekayla hareket eden katil robotların yasaklanması çağrısı" ile 5 gün sürecek bir konferans düzenleniyor. Pazartesi günü Cenevre'de başlayan ve Cuma günü sona erecek konferansa 70'e yakın ülkeden temsilciler katılıyor.

BM Konvansiyonel Silahlar Kongresi'ne yapılan sunumda "durumun aciliyetine" vurgu yapıldı ve katil robotlara ilişkin yasaklayıcı bir yönetmelik ihtiyacı dile getirildi. Ayrıca, bu amaçla "mevcut kapasiteyi gösterdiği" söylenen bir videonun da sunumu yapıldı.

Katil robotların yasaklanmasına yönelik kampanyayı yürüten oluşuma göre, ölümcül robot teknolojisi şu anda bile mevcut durumda. Başını, "Öldürücü Robotları Durdurma Kampanyası"nın çektiği oluşum, üzerinde elle tutulur bir insan kontrolü olmayan silahların tamamen yasaklanmasını istiyor.

Kampanya'dan yapılan açıklamaya göre, ABD, Çin, Rusya, İsrail, Güney Kore ve İngiltere bu alanda araştırmalar yürütüyor.

Tetiği Çekme Kararı İnsandan Çıkabilir

California Üniversitesi'nden yapay zeka teknolojileri üzerine çalışan Stuart Russel, hazırlanan kurgu videonun gösteriminde yaptığı konuşmada, bu teknolojinin bilim kurgu olmadığını belirterek, "Aslında bu film varolan kapasitenin bir sunumu sadece" dedi.

Bu alandaki mevcut trendin sürmesi halinde, "tetiği çekme kararının" insandan çıkabileceği savunuluyor. Bu tür teknolojilerin, silahlanma alanındaki etik kuralları çiğnediği ve rahatlıkla da çoklu biçimde üretilerek "silahlı gruplar ile tehlikeli ülkelerin" eline geçebileceği endişesi dile getiriliyor.

Savaş Teknolojilerindeki Üçüncü Evrimi Engelleyin

Ağustos ayı içinde, aralarında Elon Musk'ın da bulunduğu 100 önemli robot ve yapay zeka girişimcisi ve uzmanı Birleşmiş Milletler'e "katil robotları yasaklama" çağrısı yapmıştı. Yapılan çağrıda, barut ve nükleer silah sonrası "savaş teknolojilerindeki üçüncü evrimin" engellenmesi gerektiği vurgulanmıştı.