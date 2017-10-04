Rapora Göre 2019'da Mobil Ödemeler Kredi Kartlarını Geçecek

Yapılan araştırma sonucu gelişmiş ülkelerde nakit alışverişi geçeli uzun zaman olan kredi kartıyla yapılan para aktarımları, yakın zamanda mobil ödemelere liderliği kaptıracak.

UNCTAD, yani Birleşmiş Milletler Ticaret ve Gelişim Konferansı, yayınladığı raporda yakın gelecekte çoğumuzun kredi kartlarımız yerine telefonlarımızla ödeme işlemlerimizi halledeceğimizi ifade etti.

2014 yılında gelişmiş ülkelerde yapılan toplam alışverişin %51'i kredi kartlarıyla yapıldı. Fakat bu sayının 2019 yılında %46'ya düşmesi bekleniyor çünkü mobil ödeme yöntemi hızla yükseliyor. Bu durum henüz gelişmekte olan ülkelere uymuyor çünkü bu bölgelerde hala nakit para tercih ediliyor.

Mısır'da hala kapıda nakit ödeme en çok tercih edilen elektronik alışveriş yöntemi olarak yerini korurken Kenya son yapılan ankete göre elektronik alışverişlerde tercih edilebilir ödeme yönteminin mobil olduğunu ortaya çıkarıyor. Eğer tüm ödemelerin mobil ortamdan yapılmasının nasıl olacağını merak ediyorsanız, Çin bu konuda parlamaya oldukça istekli. WeChat Pay ve Alipay gibi sistemleri hükümet destekliyor ve ülkede yapılan elektronik alışverişlerin %68'ini bu iki hizmet kapsıyor. TechCrunch'ın raporuna göre her iki servis de geçen yıl 3 trilyon doları alıcı-satıcı arasında organize etti.

Yakın gelecekte, blok zincir teknolojisi sınırlar arası masrafsız para aktarımlarına ortam hazırlayacak ve bu sayede bankaların yüksek para aktarım bedellerinden kurtulacağız gibi görünüyor. Sistemlerin giderek daha güvenli hale gelmesi, minimum ödeme sınırının olmaması ve uygun fiyatına rağmen mobil ödeme hala tercih edilen yöntem değil ancak bu yolda hızla ilerliyor.