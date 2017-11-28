Birlikte Seyahat Etmeyi Seven Kedi ve Köpek!

İsimleri Baloo ve Henry olan bu ikilinin güzel hikayesi, sizi derinden etkileyecek.

Avid yürüyüşçüleri Cynthia Bennett ve erkek arkadaşı, köpekleri Henry'yi 2014'te yanlarına aldılar. Bennett; gördüklerinde sadece 14 haftalık olan, ama aynı yaştaki diğer yavru köpeklerden beş kat daha büyük olan Henry ile ilk karşılaştığında onun kucağına kıvrılıp, karnını yukarı kaldırdığını ve yaşamlarını beraber geçireceklerini o zaman anladığını söylüyor.

Birkaç ay önce ise çift, ailede başka bir evcil hayvan olmasını istediklerine ve bununda bir sokak kedisi olması gerektiğine karar veriyor. Barınaklarda geçen 5 aylık arayıştan sonra Baloo adında bir yavru Siyam kedi karışımı buluyorlar. Köpekleri ile anlaşmasının nasıl olacağını merak eden çift, ilk karşılaşmadan itibaren Baloo’nun Henry'ye aşık olduğunu, tek sevdiği şeyin onunla oynamak ve gezmek olduğunu söylüyor.

Beraber ilk gezilerine başlamadan önce yaşadıkları hakkında "Ona nasıl alıştığına dair bir sürü soru var. Ama gerçekten çok seviyor. Henry'nin tasmalarına dokunursam, [Baloo] kapıda çığlık atmaya başlıyor." diyor Bennett.

Şimdilerde her yere beraber giden bu aile, Instagram üzerinden gittikleri yerlere ait fotoğraf paylaşımında da bulunuyor. Hesap isimleri: henrythecoloradodog olarak geçiyor.

Umarız aralarındaki bu dostluk hiç bozulmaz.