Borsa İstanbul Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul’un BISTcoin adında kendi kripto para birimi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Artık sadece ülkemizin değil, dünyanın pek çok ülkesinde gündemin en tepesine yerleşen Bitcoin çılgınlığının ardından yeni arayışlar da peşi sıra gelmeye devam ediyor. Bazı ülkelerin bu anlamda çok ciddi yatırım planları bulunuyor, bazıları ise olaya biraz daha mesafeli yaklaşarak izlemede kalmaya devam ediyorlar. Hatta Çin gibi ekonomisi çok gelişmiş ülkeler, direkt olarak yasaklanması yönünde kararlar alıyorlar.

Türkiye’de ise durumlar son derece karmaşık. Bir yandan bakanların her birinin ağzından birbirleriyle tutarsız söylemler, bir yandan da Diyanet’in kesin bir dille kripto paranın caiz olmadığı yönünde fetvalar verdiğini duyuyoruz. Ama genele baktığımızda bir ilgimizin olduğu açık. Hatta Borsa İstanbul bunu bir adım daha ileriye taşıyarak kendi kripto para birimi üzerinde çalışmalara başladı.

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkan Vekili Himmet Karadağ, kripto paranın dünya genelinde giderek kabul görmesinin ardından Borsa İstanbul’un kendi kripto para birimi ‘BISTcoin’ üzerinde çalıştığını belirtti. Çalışmayla ilgili biraz daha açıklayıcı konuşan Karadağ, “Blockchain teknolojisini kullanacak olan ve bir dayanak varlığı olan kripto paralar üzerinde çalışıyoruz. Adı BISTcoin olabilir. Fakat dayanak varlığı olmadığı, manipülasyona açık olduğu için şu haliyle kripto paralar, BİST’te işlem görmeyecekler” dedi.