Bitcoin sakinleşmiyor, sürekli olarak yükseliyor ve tarihi barajları bir bir geçerek hepimizi bu duruma alıştırıyor. Bitcoin, bu sabah beklendiği üzere ilk defa 10.000 dolar üzerinden işlem gördü.

En değerli kripto para birimi Bitcoin, dünya ekonomisini şekillendirmeye devam ediyor. 10.000 dolarlık tarihi barajı büyük bir hızla aşan Bitcoin, bu değer üzerinde kalıcılık elde etmek üzere.

Ekim 2017’de 5000 dolarlık barajı aştığı sırada dünya gündemine oturan ve ülkemizde gerçek anlamda tartışılmaya başlayan Bitcoin, 10.000 dolarlık barajı da aştı. Kripto para bu sabah CEX borsasında 10.000 dolardan işlem gördü.

Bu yılın başından bu yana piyasa değeri %1000 oranında artan Bitcoin, yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. Son haftalarda pek çok sembolik dönüm noktasını atlatması, bu değerin önümüzdeki yıl da katlanarak artmaya devam edeceğini gösteriyor.

10.000 doların üzerine çıkan işlem hacmi sonrasında düşüşe geçen Bitcoin, an itibariyle dünkü tansiyonuna geri döndü. Bu metin yazılırkenki değeri ise yaklaşık 9889 dolar civarındaydı.

Uzmanlar Bitcoin’in bu yükseliş hareketini devam ettireceği görüşünde olsalar da, bu durum uzun vadeli yatırımlar için geçerli. Eğer kısa vadeli yatırımlar yapacaksanız, büyük riskleri göze almak durumundasınız.