2018’e oldukça kötü başlayan kripto para birimleri, 4 ay önceki hallerini mumla aratıyorlar. Bitcoin başta olmak üzere toparlanma sürecine giren kripto para dünyası, yılın ikinci büyük kriz sürecine girdi. Nedenleriyle birlikte açıklıyoruz.

Bitcoin, geçtiğimiz yılın en gözde yatırım araçlarından birisi olmuş, Ethereum ve Ripple gibi yüzlerce farklı kripto para da alternatifleri oluşturmuşlardı. 2017 sonuna kadar hızla yükselen ve 20.000 dolara kadar çıkan Bitcoin, 2018’in ilk 5 haftasında 6.500 dolara kadar geriledi. Bu durum piyasadaki diğer bütün kripto para birimlerine aynı şekilde yansıdı. Ardından bir toparlanma süreci yaşandı ve Bitcoinin değeri 11.000 dolara kadar çıkıp son 1 aydır 10.500 dolar civarında seyretmeye başladı.

Ancak bu sabah durum çok farklıydı. Bitcoin aniden yaklaşık %20 değer kaybederek 8.500 dolar seviyesine kadar geriledi. Aynı şekilde bu durum piyasanın geneline de her zamanki gibi yansıdı. Toplu şekilde yaşanan değer kayıplarından sonra akıllara bunun neden olduğu sorusu geldi.



En değerli 4 kripto paranın, 9 Mart 2018 itibariyle piyasa ve market değerleri (coinmarketcap.com)

Yılın başında yaşanan kriz süreci, ABD, Çin ve Güney Kore’de yapılan açıklamalar ve koyulan yasaklardan kaynaklanmıştı. Ancak dün akşam yaşanan düşüşün öncesinde Güney Kore memurlarına koyulan “mesai saatleri içinde kripto para ticareti” yasağından daha etkili bir açıklama yoktu. Toplumun bir kesiminin piyasadan çekilmesi, değerlerin böylesine hızlı bir şekilde düşmesine neden olamazdı.

Etmen 1: Şüpheli işlemler tespit edildi

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından birisi olan Binance’ın yetkilileri şüpheli işlemler tespit ettiklerini bildirdiler. Binance borsasında alınıp satılan Viacoin adındaki bir kripto para, Bitcoin’in değer kaybı yaşamasının ardından hızla yükselişe geçti. Market değeri bir anda 64 milyon dolardan 159 milyon dolara kadar fırladı. Bu işin ardındaysa bilgisayar korsanları vardı. Şüpheli yatırım işlemleri durduruldu.

Etmen 2: Balinalar

Yılın ilk haftalarında yaşan krizlerin bir diğer nedeni ise yapılan toplu alım ve satım işlemleriydi. Binlerce Bitcoin aniden alınıp satılınca değerler aniden oynuyor. Düşen değerlerin ardından diğer standart yatırımcılar, Bitocin satın alıp değeri yükseltiyorlar ve balinalar yükselen değer ile tekrar Bitcoin satıyorlar. Yıl başında da şu günlerde de balinaların piyasaya etkisinden söz etmek mümkün.

Etmen 3: Mt. Gox borsası belası



Mt. Gox olayından sonra paralarını kaybeden yatırımcıların eyleminden bir görüntü: Bizim Paramız Nerede?

2014 yılında tarihin en büyük Bitcoin hırsızlığının yaşandığı Mt. Gox borsası kapatılmış ve bir kayyum ataması yapılmıştı. Dün erken saatlerde Mt. Gox CEO’sunun Aralık, Ocak ve Şubat aylarında yaklaşık 400 milyon dolar değerinde Bitcoin alıp sattığı ortaya çıktı. Son üç aydır yaşanan sıkıntıların ardında da bu kurumun söz konusu binlerce Bitcoin’lik etkisi var. Hatta uzmanlara göre Mt. Gox kayyumunun etkinlikleri, diğer iki etmenden çok daha etkili.

Her ne olursa olsun Mt. Gox kabusunun bir süre daha süreceği ve sonrasında piyasaların rahatlayacağı söyleniyor. Sabredip görmekte fayda var.