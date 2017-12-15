Bitcoin, 2018’de Bu Büyüme Hızını Koruyacak mı?(Anket)

Bitcoin, 2017’de tam 17 kat büyüdü. Peki, bu oran 2018’de nasıl olacak? Anketimize katılarak siz de bizlere bir fikir verebilirsiniz.

2017 yılı, hafızalarımıza “Bitcoin” yılı olarak kazınacak. Bu sene kazandığı bu ivmeyle, dünyanın açık ara en kazançlı yatırım aracı oldu. 2017’nin ilk günlerinde 1000 doları aşarak bu alanda büyük bir kar oranı yakalayan Bitcoin, yalnızca 12 ayda 17 kattan fazla artarak 17.500 doları civarına çıktı. Henüz 2017’nin bitmesine 16 gün olduğu düşünüldüğünde bu değerin daha fazla artacağını bile düşünebiliriz.

Bu sene Bitcoin önderliğinde tüm kripto paralarda bir gelişim var. Bu paralar arasında en önemlileri Ethereum ve Litecoin oldu. Bitcoin’e yatırım yapmayan insanlar bu kripto paralara yöneldi. Peki, bu yükseliş 2018’de nasıl olacak? Bunu kimse net olarak bilemiyor, ancak uzmanlara göre Bitcoin 2018’de büyümeye devam edecek.

Bazı insanlar Bitcoin’in bir balon misali olduğunu ve elbette bir gün patlayacağını söylese de, kripto para biçiminin çalışma mantığı sayesinde bunun pek de mümkün olmadığı öngörülüyor. Yani, para düşüşe geçse de bu birden olmayacak.

Yapılan bir ankette, 18 yaşının üstünde 565 bitcoin yatırımcısına, kripto paranın 2018’de nasıl bir geleceğe sahip olacağı sorulmuş. Yatırımcıların %77’si Bitcoin’in 2018’de de yükselmeye devam edebileceğini öngörüyor. Hatta bu insanlar, Bitcoin’in 2018’in sonunda 250.000 doları geçeceğini düşünüyor. Bitcoin’in büyüme hızı 2017’yle aynı olursa, yaklaşık 290.000 dolara ulaşacağı açıkça gözüküyor.

Bu ankette dikkat çeken diğer önemli şey, insanların kripto paraya güvenmeleri oldu. Ankete katılanların %40’ı 2018’de Bitcoin satmayı planlamadıklarını belirtti. %30’u bu konuda kararsızken, kalan %30’luk kısım ise 2018’da Bitcoin satacaklarını açıkladılar. Bitcoin yatırımcılarının hedefi doğru çıkarsa, 2018’in sonunda kripto paraya yatırım yapmayanlar kafalarını yerden yere vurabilirler.

Bu konuda bir anket yapalım, 2018’in sonunda Bitcoin’in değeri ne kadar olur? Bakalım, sizlere göre Bitcoin 2018’in sonunda ne kadar olacak.