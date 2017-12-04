Bitcoin, 3 Soru Önergesiyle TBMM’ye Taşındı!

Dünya ekonomisindeki yerini giderek sağlamlaştıran Bitcoin’le ilgili CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binali Yıldırım’a 3 adet soru önergesi verdi.

Yalnızca bu yıl %1200’lük değer artışıyla tüm dünyada ‘altından daha değerli yatırım’ olarak bakılan Bitcoin, her ülkede olduğu gibi ülkemizde de tartışılır duruma geldi. Bazı uzmanlar bu kripto paranın bir gün yatırımcılarını çok ağır mağdur bırakacak bir düşüşe geçeceğini iddia etseler de birçok ülkeden şirket, Bitcoin ile ödemeleri kabul etmeye başladılar bile. Böylesine bir ortamın oluşmasına sebep olan Bitcoin için CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bitcoin’in kara para ve uyuşturucu ticareti ile ilgili olasılıklar nedeni ile tartışılır bir duruma geldiğini, dolayısıyla hükümetin bu konuya olan bakış açısını artık şekillendirmesi gerektiğini söyledi.

Televizyon ve internet ortamında sanal paranın giderek geniş bir alana yayılması ve sorunların boyutlarının büyümesi olasılığına vurgu yapan Gürer, hükümetin bu bağlamda eğer bir çalışma içerisindeyse de kamuoyu ile paylaşması gerektiğini belirtti.

Başbakan Binali Yıldırım’a yanıtlamasını istediği bir soru önergesi hazırlayan Gürer, cevabını merak ettiği şu soruları sordu: