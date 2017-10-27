“Bitcoin, 5 Yıl İçinde Apple’ın Piyasa Değerini Aşacak"

Kripto para birimlerinin en değerlisi olan Bitcoin’in önlenemez yükselişi devam ediyor. Uzman yatırımcılar ve ekonomistler, Bitcoin'in önümüzdeki 5 yıl içinde dünyanın en değerli firması Apple’ın piyasa değerini geçeceğini tahmin ediyorlar. Öngörülen yükseliş dudak uçuklatıyor.

Tahminler, Bitcoin henüz 2.600 doların üzerine çıktığında 5000 dolar barajını aşacağını öngören bir analiste ait. Nitekim 13 Ekim gecesi bu analizinde haklı çıkan Standpoint araştırma şirketinin kurucusu Ronnie Moas, yükselişin Apple’ı bile geride bırakacağını söylüyor.

CoinMarketCap.com verilerine göre Bitcoin'in şu anki piyasa değeri 95 milyar doları aştı.

Bu arada mevcut durumda Apple’ın piyasa değeri ise yaklaşık olarak 807.89 milyar dolar. Bitcoin hakkındaki kuşkulara rağmen kripto para, 6.000 dolarlık barajı çok hızlı bir şekilde aşmayı başardı.

Bitcoin’in geleceği hakkında görüş ayrılıkları artıyor:

Hepimizin Wolf of Wall Street filmiyle tanıdığı ve en ünlü borsa yatırımcılarından olan Jordan Belfort, Bitcoin konusunda yatırımcıları uyarıyor ve tüm düzenin bir aldatmacadan ibaret olduğunu söylüyor.

JP Morgan Chase yatırım şirketinin CEO'su Jamie Dimon da Bitcoin’i bir para aklama tiyatrosu olarak görüyor. Neler olup biteceği belli değil ama sadece birkaç gün önce Apple’ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak bile, Bitcoin’in altından ya da döviz yatırımlarından daha çok kazandıracağını dile getirmişti.

Bakalım kim ya da kimler haklı çıkacak ve dünya ekonomisi kriptokrasiye emanet olacak mı? Zamanla göreceğiz.