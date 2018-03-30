Bu sabah saatlerinde büyük bir düşüş ivmesi kaydeden en değerli kripto para birimi Bitcoin’in başı beladan kurtulmuyor. Aynı durum piyasanın geneline de hakim oluyor. Bütün kripto paralar düşüşe devam ediyorlar, bunun ardında ise teknoloji devletlerinin reklam sansürü var.

Sırasıyla Facebook, Google ve son olarak Twitter, kripto paralarla ilgili bütün reklamları engelledi. Bu sansürler, olası dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek için yapıldılar. Kripto para birimleri, bilindiği üzere yazılımsal varlıklar oldukları için, kaynak kodlarından tekrar farklı birimler üretmek mümkün

Ancak bu birimlerin insanlar tarafından bilinmesi ve yatırım almaları için borsa kuruluşlarının onları tanıması gerekiyor. Yeni bir kripto para birimi, piyasaya ilk çıktığı anlarda tanıtım kampanyalarıyla adını duyurmaya çalışıyor. Bedava olarak dağıtılıyor, sosyal medya hesaplarından gelen paylaşımlara ödüller veriliyor. Ancak hal böyle olunca sağda solda reklamlarda beliren her kripto para gerçeği yansıtmıyor. Dolandırıcılık çeteleri, sahte kripto paralarla insanlardan para topluyorlar.

Sahte paraların olduğu reklamlar, sağlıklı ve işler durumdaki yüzlerce kripto para reklamıyla bir arada duruyor. Google, Facebook ve Twittter gibi reklam devleri de sahte birimleri sadece reklamları üzerinden ayırt edemiyor. Dolayısıyla bazı insanların dolandırılmasına, o reklamları göstererek çanak tutmuş oluyorlar. Bunun çözümü için bu siteler bütün reklamları kaldırdılar. Kurunun yanında yaş da yandı anlayacağınız, çünkü bu şarttı.

Ancak bu yangın, kripto paralara hiç de olumlu yansımadı. Hemen aşağıda 30 Mart 2018 tarihli değerlerini görüyorsunuz:

Bitcoin'in sabaha karşı 6.726 dolara kadar gerilediğini de ayrıca belirtmekte fayda var.

Bitcoin’in 2018’e girdiğimizden beri yaşadığı değer kaybı %50 seviyelerini aştı. Aynı durum Ripple ve Lightcoin için de geçerli. Hatta onların daha beter bir durumu var. Bunun ardında elbette sadece sosyal medya ve reklam devlerinin sansürleri yok. ABD’deki vergilendirme usülleri değişince, dünyanın en büyük pazarlarından birisi olarak büyük kayıplar yaşandı.

Uzmanlar, Bitcoin’in toparlanması için pek de yüksek ihtimal vermiyorlar. Ancak kripto paraların geçerliliğinin süreceğine işaret ediyorlar.