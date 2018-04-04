Bitcoin ve diğer kripto para birimleri kötü günleri bir ay boyunca devam etti ve en ünlü kripto paranın birim fiyatı bir kez daha 7000 doların altına düştü.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin ve Bitcoin Cash'in fiyatları, 'CoinMarketCap'ten alınan fiyat verilerine göre son 24 saatte %6 ila %7 oranında düştü.

EToro analisti Mati Greenspan, CNBC'ye yaptığı bir açıklamada: "İnsanların portföylerini yönetme biçiminde büyük bir bağlantı olduğunu ve kripto paraların özellikle son haftalarda borsalarla bir şekilde ilintili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bitcoin ve hisse senedi piyasası arasındaki bağlantı giderek artan bir şekilde ilerliyor. Dün Wall Street 'Bond King'i unvanına sahip Jeffrey Gundlach, Reuters'e 'Bitcoin liderliğini koruyor' dedi ve piyasalar için artık sadece 'bağırsak hissi' olmaktan öteye geçtiğini söyledi. Gundlanch: “Bitcoin geçen haftanın en düşük seviyesinde kapandı, SPX (Standard & Poor's 500 Index) bu hafta bu yılın en düşük seviyesinde.” dedi.

Diğer kripto-para cinsiyle alakalı haberlerde, Rusya, kripto-para birimi ticaretinin güçlü bir şekilde düzenlenmesi fikriyle artık kobay haline gelen son ülke oldu. Bu konuda Federal Mali İzleme Hizmetinin başkan yardımcısı: “Daha ​​az katı düzenlemelere sahip olan yargı sistemlerinde bile, dünyanın herhangi bir yerinde serbest kripto para alışverişinin kullanılmadığını ve bu durumun dikkate alınması gerektiğini” söyledi.

Konu hala aktif olarak tartışmaya açık gibi görünüyor. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Kripto para birimlerinin sonu mu geliyor?