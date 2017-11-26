Bitcoin 9 Bin Doları da Aştı!

Bitcoin rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Dijital para birimi, şuan itibariyle 9 bin doları aşmış bulunuyor.

Biz bu haberi yazmaya başladığımızda tam olarak 9259.88 dolar seviyelerine ulaşmış olan Bitcoin bu rakamlarla birlikte son 24 saat içerisinde %6'lık bir yükseliş kaydetmiş oldu.

Bununla birlikte Bitcoin'in yükselişini sürdürerek 10 bin dolar seviyelerine çok yakında ulaşacağı söyleniyor. Bu arada mevcut durumda piyasada kripto para biriminin 154 milyar doları aşkın bir pazar payı da bulunuyor. Bitcoin pazar payını bu hale son ü. haftada elde ettiği 35 milyar dolar ile elde etti. Öte yandan 2013 yılında 100 dolar seviyesinde olan Bitcoin aradan geçen 4 yılda yaklaşık olarak 9 bin dolar değer kazandı. Bugün birçok kurum tarafından resmen kabul edilen Bitcoin, geleceğin alışveriş pratiklerini değiştirecek bir güce sahip gibi görünüyor.

Diğer dijital para birimleri ise Bitcoin'in yanına dahi yaklaşamıyor. Geçtiğimiz günlerde büyük bir yükseliş göstererek adından bahsettiren Ethereum 456 dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin Cash ise halihazırda küçük bir düşüşle bin 593 dolar'dan işlem görüyor. Öte yandan Bitcoin çatallanmaya devam ediyor. En son dün gelen bir haberle Bitcoin Diamond olarak adlandırılan yeni bir çatal ortaya çıktı. Bununla birlikte orijinal Bitcoin'in yanı sıra diğer Bitcoin türevleri de oldukça yüksek bir işlem değeri görüyor.