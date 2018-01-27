"Bitcoin Açık Denizde Bir Sal"

Kriptokrasi, geçtiğimiz yıl, Kasım ayının başında 5 bin dolarken Aralık ayında 19 bin doları aşan bir seviyeye yükseldi. Peki Bitcoin neden bu kadar uçuyor ya da dalgalanıyor?

Bitcoin, Bitcoin ve Bitcoin. Sanırım son ayların habere en çok konu olan teknolojik gelişmesi genelde kripto paralar özelde Bitcoin. Oldukça yüksek seviyleri gören Bitcoin, son haftalar büyük bir çakılma yaşadı ve 10 bin dolar civarına geriledi. Bu bağlamda bir günde yaşanması muhtemel olan % 5 veya hatta % 10 oranında artışlar alışılmadık bir şey değildir. Eleştirmenler yaptıkları açıklamada aşırı uçmaların para birimlerinin alışverişi düşünüldüğünde amaca uymadığını ve bazı parakendecilerinde aslında bu sonucu kabul ettiklerini iddia ediyorlar.

Ancak Bitcoin alışverişi yapan BitFlyer'ın yetkililerinden Andy Bryant, şuanki yaşanan hareketlerin kripto paranın evrimsel bir semptomu olduğunu bu sebeple kalıcı bir özellik olmayacağını söylüyor. Bryant, "Tabii ki, nesnel olarak, bitcoin uçucu" ifadelerini kullandı. Uçuculuk hakkında koşulduğunda bir adım geri adım atmayı sevdiğini söyleyen Bryant, Bitcoin'in hala 200 milyar doları bulan bir piyasa değerinin olduğunu ve kripto paraların genel olarak 600 milyar dolarlık bir değere sahip olduğunu söyledi.

Bryant, bir para birimi olarak Bitcoin'in Apple'ın dörtte birinden daha az bir değere sahip olduğunu belirtti. Halihazırda Apple'ın 900 milyar dolar civarından piyasa değeri bulunuyor. Andy Bryant yaptığı açıklamaya şöyle devam etti: "Küresel altın piyasasına bakın, 8 trilyon dolar, küresel hisse senedi piyasaları 75 trilyon dolar, küresel para piyasaları 90 trilyon dolar, gayrimenkul 200 trilyon dolar civarında yani Bitcoin'in 1000 katına kadar değerler görebiliyoruz"

Bu varlıkları açık denizdeki bir petrol tankerine benzeten Bryant, sermaye dalgalarının tankere çarptığını ancak tankerin bu durumdan hiç etkilenmediğini söyledi. Andy Bryant, bu varlıklara kıyasla bitcoinin denizdeki bir sal olduğunu dolayısıyla gelen giden para dalgalarının onu yukarı ve aşağı fırlattığını belirtti. Kısaca Bryant'ın belirttiğine göre diğer sermayelere bakıldığı zaman oldukça küçük bir yapıda olan bitcoin ve kripto para piyasaları, pazar hareketlerinden diğer kategorilere göre daha fazla etkilenmektedir. Kriptokrasi daha yaygın hale geldikçe bu tip oynamalar da azalacaktır.