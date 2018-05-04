Bitcoin İçin İlk Kez Akıllı Banknotlar Üretildi

Dünyanın en büyük kripto para pazarlarından birisine sahip olan Singapur’da bir şirket, Bitcoin değeri olan akıllı kağıt banknotlar basıp tedavüle süreceğini duyurdu. Üzerlerinde bulunan karekodlarla işlem yapılabilen paralar, büyük ilgi görüyor.

Singapurlu finansal teknoloji firması Tangem, ülkede hizmet verdiği bir mağazasında akıllı Bitcoin banknotlarını piyasaya süreceğini açıkladı. Değeri 0.01 ila 0.05 Bitcoin arasında değişen kağıt banknotlara Tangem Notes adı veriliyor. Şirketin açıklamalarına göre Bitcoin dolaşımındaki güvenliği önemli bir ölçüde geliştirecek paralar, kullanıcıların kripto para kazanmalarını da sağlayacak.

Tangem’in Singapur, Çin ve İsviçre’de ofislerinin bulunduğunu düşünürsek, Bitcoin banknotlarının yakında pek çok kıtada ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Hatta iddialara göre 10.000 adet hazır banknot, dünyanın dört bir yanındaki şirket ortaklarına veya dağıtım merkezlerine de gönderilmiş durumda.

Tangem'in Akıllı Bitcoin Banknotları nasıl çalışır?

Şirket banknotlar için özel bir altyapı olmadığını, kullanıcıların bu banknotları kullanırken karmaşık Bitcoin transfer uygulamalarına da ihtiyaç duymayacaklarını açıkladı. Tek yapılması gereken NFC özelliğine sahip bir akıllı telefona sahip olmak. Banknotları cihazın NFC sensörüne okuttuğunuz anda ne kadar güvenli olduklarını anlamak saniyelerinizi alıyor.

Bitcoin transferlerinde özel Blok Zinciri şifrenizi hatırlamak, işlem ücreti ödemek ve onay gelmesi için zaman geçirmek zorundasınız. Tangem banknotları ise tüm bu çetrefilli süreci ortadan kaldırıyor.

Tangem’in banknotları, Samsung tarafından üretilen özel bir işlemci olan S3D350A yongasını kullanıyorlar. Şirket bu banknotların br nevi kripto para cüzdanları mantığında, kripto paraları saklamak için kullanılabileceklerini söylüyor.

Tangem’in mobil uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışan banknotlar, hem Bitcoin alışverişlerinde hem de saklama yöntemlerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.