Bitcoin Yüzünden Uzaklaştırılan İmamlar Konuştu

Bitcoin ticareti yaptıkları gerekçesiyle görevlerinden uzaklaştırılan Macit Kırımlı ve Satılmış Bayram, Bitcoin ile hiçbir ilgilerinin olmadığını söylediler.

Geçtiğimiz gün Bitcoin ticareti yaptığı iddia edilen iki imam görevlerinden alınmıştı. Bitcoin ticareti yaparak suç işlediklerini düşünen diyanet işleri bakanlığı bu imamları görevden alarak diğer imamlara da göz dağı vermiş oldu. Bugün, bu iki imam konuştu.

2016 yılında hakkında açılan bir şikayetin 2017 yılında kendisinin umrede olduğu sırada art niyetli kişiler tarafından yeniden açıldığını belirten Macit Kırımlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Dün akşam gece itibariyle şahsımla alakalı medyada çıkan Bitcoin ticareti yaptığım iddiaları gerçek dışıdır. Bitcoin ile uzaktan yakından bağlantım yok. Blockchain tabanlı başka bir projeye yatırım yaptığım doğru zaten dünya gelecekte Blockchain teknolojisine geçeceği için bu konuda bir endişem yok. Bitcoin ticareti yaptığıma dair iftiralara maruz kaldım. 2016 yılında kapatılan dosya, art niyetli kişiler tarafından yeniden kasıtlı olarak gündeme getirildi. Benim KYC (Know Your Customer) denilen kimlik sistemi ile korunan bir sistemde param var fakat Bitcoin yatırımım yoktur. Bunun dışındaki tüm haberler gerçek dışıdır” dedi

Dereköy imam hatibi Satılmış Bayram ise bu tarz konulara yabancı olduğunu, neden açığa alındığını dahi bilmediğini söyledi. Bayram’ın açıklamaları şöyle:

“Yaklaşık iki aydır mağdur durumdayım. Dün akşam internette dolaşırken arkadaşım ve benim hakkımda çıkan haberlerle karşılaştım. Bitcoin’in ne olduğu konusunda bir bilgim yok. Bitcoin ticareti nasıl yapılır bunu da bilmiyorum. Sanal parayla hiçbir alakam yoktur. Tamamen iftiraya maruz kaldığıma inanıyorum. Hukuki sürecin bitmesini bekliyorum.”

Açığa alınma gerekçesinin 2015 yılında eşinin bir şirkete yaptığı yatırımlardan kaynaklandığını belirten Bayram, bu şirketin herhangi bir gelir elde etmeden battığını ve kendisinin bu konuda zaten mağdur olduğunu belirtti. Açığa alınan imamların soruşturmaları yapıldıktan sonra imamlık mesleğinden uzaklaştırılıp uzaklaştırılmayacakları belli olacak.