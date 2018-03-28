Bitcoin Alım Satımı Yapan İki İmam Görevden Alındı

Kripto para birimlerine ilişkin tartışmalar sürerken, en değerli birim olan Bitcoin ile ilgili bir haber gündeme oturdu. Zonguldak’ta Bitcoin ticaretiyle uğraştıkları tespit edilen 2 imam görevinden alındı. Bir süre önce Diyanet, Bitcoin’nin caiz olmadığını söylemişti.

Kripto paraların en değerli birimi Bitcoin, tamamen anonim oluşuyla, finansal teknoloji tartışmalarının bir numaralı maddesi konumunda. 2018 başından bu yana yaşanan çalkantılı süreç ve dev şirketlerin aldıkları tavırlar, Bitcoin piyasasına olan güveni azaltıyor. 2017’nin son aylarında Diyanet’in Bitcoin’e caiz değildir demesi nedeniyle Bitcoin ticareti yapan Diyanet’e bağlı memurlar, inceleme altına alındılar.

Zonguldak’ın Mithatpaşa Mahallesi'nde yer alan Aziziye Cami’sinde ve Dereköy Cami’sinde görev yapan Satılmış B. ve Mecit K. isimli iki imam, Bitcoin alım-satımı yaptıkları gerekçesiyle il müftülüğüne bildirildiler. Diyanet’in soruşturma başlatmasının ardından görevlendirilen müfettiş, her iki imamın da ifadesini aldıktan sonra görevlerine son verdi.

İl müftüsü Rüstem Çam, iki imamın 3-4 ay önce yürütülen bir soruşma kapsamında görevden alındıklarını da doğruladı. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla Bitcoin’in caiz olmadığını söylemişti.

Ocak ayında yenilenen açıklamada, halk tarafından saadet zinciri olarak bilinen, belirli kimselerin haksız yere zenginleşmesine neden olan ticari faaliyetlerin dinen caiz olmadığı vurgulanmıştı.

Bitcoin, yapısı itibariyle saadet zinciri değil. Ancak anonim olması, tüm dünya tarafından tartışılan önemli bir konu başlığı. Geçtiğimiz hafta Almanya’da yapılan bir araştırmada, Bitcoin’in Blok Zinciri altyapısında çocuk istismarına ilişkin veriler tespit edilmişti. Bu verilerin kaynağı da bilinmiyor.