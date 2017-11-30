Bitcoin, Aniden Tam 2000 Dolar Değer Kaybetti!

Dün gece saatlerinde aniden 2000 dolara yakın değer kaybeden Bitcoin, tekrar 10.500 dolar barajının üzerine çıktı. Beklenmedik ve son zamanlarda alışılmadık derecede keskin bir hareketlenme yaşandı.

Kripto para birimi Bitcoin’in ani yükselişi ve geleceği hakkında tartışmalar sürerken, dalgalanmalar da devam ediyor. Bu hafta içinde Bitcoin’in önce 10.000 ve ardınan 11.000 dolarlık barajları büyük bir hızla kırdığına şahit olduk. Tartışmalar alevlendi ve yatırımcılarının yüzü gülmeye başladı.

Çarşamba gecesi, son aylarda alışık olmadığımız bir dalgalanma hareketi sergileyen Bitcoin, birkaç saat içerisinde aniden 2.000 dolar değer kaybetti.

Bu dalgalanma Bitcoin’i 9.300 dolar seviyelerine kadar düşürdü. Daha sonra Coindesk verilerine göre sabaha karşı gücünü toparladı ve tekrar 10.500 doların üzerine çıkmayı başardı:

Her ne kadar ciddi bir düşüş gibi görünse de Bitcoin, hala geçtiğimiz yıldan çok daha yüksek değere sahip. Şu ana kadar kazandığı maksimum değer oranı %1100 iken, ani düşüş sırasında bile önceki yıla oranla %900 karlıydı.

Uzmanlar, devlet yetkilileri ve ekonomistler tartışamaya ve Bitcoin’in geleceğine ilişkin çıkarımlar sunmaya devam ediyorlar. Her gelişmeyi anlık olarak takip etmek için bizi takip etmeye devam edin :)