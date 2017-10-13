12 Ekim’deki ilk dalgalanmanın ardından Bitcoin bir kez daha kendi rekorunu kırdı ve uzun süre 5500 dolar barajının üzerinde seyrederek 5840 dolara kadar yükseldi.

Kripto para birimi Bitcoin, anlık dalgalanmalarıyla dünya ekonomisini şaşırtmaya devam ediyor. Bu dalgalanmaların doğal bir sonucu olarak sürdürülebilir değeri ise 5000 dolar barajını aşmış durumda.

Bitcoin tarihine baktığımızda böyle anlık hareketlere alışkın olmadığını görüyoruz. Çünkü bu anlık dalgalanmalar şiddetli yükseliş ve düşüşlerden oluşuyor. Ayrıca Bitcoin yükseldikçe diğer kripto para birimleri de ilginç şekilde değer kaybediyorlar.

2 ay önce sürdürülebilir barajını 4000 doların üzerine çıkartan Bitcoin’in bu kadar kısa sürede 5000 dolara ulaşması, Çin’in Bitcoin alım satımını yasaklamasıyla ilişkili olabilir. Yani Asya pazarlarının tavrı kripto paralar üzerinde çok etkili oluyor.

Peki bu yükselişler devam ederse 6000 dolar barajı aşılır mı?

Açıkçası, üzerine yapılan akademik araştırmaların bile çok sınırlı kaldığı bir olgu Bitcoin. Bu yüzden işin uzmanları bile gidişatın geleceğine ilişkin kesin çıkarımlar yapamıyorlar. Ayrıca bu yükseliş ve artan kazanç miktarları dolayısı ile dünya çapındaki ekonomi basını, haberlerinde Bitcoin’e uzun süreler vermeye başladılar.

Diğer yandan dalgalanmaların ardında piyasa içi etmenler de var. Yatırımcıların tavrı, Kasım ayında gerçekleştirilmesi beklenen had fork üzerine değişiklik gösteriyor. Ayrıca yeni alt-coinlerin de ortaya çıkma ihtimali Bitcoin talebini arttırıyor.

En nihayetinde elimizde neler olabileceğine dair net bir veri yok, bu yükselişi belirleyen sayısız faktör varken tek bir sebep göstermek de hata olacaktır. Bekleyip hep birlikte göreceğiz.