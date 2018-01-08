Bitcoin ve diğer kripto paralar için dijital cüzdan hizmeti veren popüler firma Electrum üzerindeki bakiyeleri tehdit altına sokan bir açık keşfedildi. Bu kusur, herhangi bir internet sitesinin tüm bakiyenize erişmesine neden olabilir.

Google geliştiricisi Tavis Ormandy, herhangi bir internet sitesinin Bitcoin bakiyelerini sömürmesine olanak tanıyan, Electrum sistemi üzerinde geçerli bir açık keşfetti. Yaptığı çalışmanın ardından insanların mağdur olmamaları için en kısa zamanda çevrimdışı cüzdanlara geçmesini tavsiye eden Ormandy, yatırımcılara ve üreticilere uyarıda bulundu .

Söz konusu hata, Electrum’ın 2.6’dan 3.0.3’e kadar bütün sürümlerini etki altına alıyor:

“Bitcoin cüzdan Electrum, herhangi bir web sitesinin BTC bakiyenizi hızlıca çalabilmesine olanak tanır. Rapor verecektim ... ama geçen yıl zaten açık bir konu vardı. Bunun çok kritik olduğunu ve birkaç saat içinde yeni bir güncelleme yapmaları gerektiğini bildirdim. Eğer kullanıyorsanız 3.0.4 sürümüne güncelleyin.”

Ormandy'nin tweet'lerini takiben Electrum resmi internet sitesi üzerinden birkaç düzeltme yaptı ve son olarak 3.0.5 sürümlü cüzdanı hizmete soktu.

Güncellemeyle ilgili işlemde Electrum, kullanıcıların bu sürüme kesinlikle ihtiyaç duyduklarının altını çizdi. Söz konusu açık, yazılımlarınızı güncellemeyi unutmadığınız sürece zararlı olmuyordu, fakat artık tam olarak ortadan kaldırıldı.

Eğer kripto para bakiyenizi Electrum cüzdanlarıyla saklıyorsanız, şuraya tıklayarak gideceğiniz internet sitesi üzerinden Windows, Mac, Android ve iOS için yayımlanın son sürümleri indirebilirsiniz.