Dünyanın en değerli kripto para birimi Bitcoin’in yeri sağlamda fakat onun altındaki Ethereum bir anlığına yerini kaptırdı. Çünkü bir başka kripto para versiyonu Bitcoin Cash, Ethereum’un değerini geçerek ikinciliğe kısa süre sahip oldu.

Kripto para dünyasında uzun zamandır alıştığımız bir tablo var: Bitcoin, Ethereum ve diğerleri… Ancak bu sıralama artık değişti.

Pazartesi sabahı kripto para yatırımcıları ve takipçileri beklenmedik bir atakla karşı karşıya kaldılar. Bitcoin Cash adındaki (Bitcoin ismine aldanmayın sadece benzerlik) kripto para birimi, 2.500 dolara fırlayarak Ethereum’un yerini aldı.

Bu yılın başlarında Bitcoin’in bünyesinden ayrılan Bitcoin Cash bizim o diğerleri olarak andığımız sayısız kripto para biriminden biriydi ve çoğu yatırımcıya göre geleceği de parlak görünmüyordu. Ancak gece saat 2.00 dolaylarında ani bir atağa geçti. Bu atak değerini 1000 dolar barajının üzerine çıkarttı ve saat 11.35’te 1525 dolara yükselerek, ikinci sıradaki Ethereum’u geride bıraktı. Ardında yükselişine devam etti ve 2500 dolara kadar fırladı.

Bu yükleşi, Ethereum'un kurucularından olan Vitalik Buterin Twitter üzerinden kutladı:

"Tebrikler. Cidden."

Bitcoin Cash’in bu yükselişi elbette kalıcı olmadı. Pazartesi sabahı 1600 dolar dolaylarından 1000 dolara kadar geriledi. Ardından 1200 dolar barajı üzerindeki seyrini korumaya devam etti.

Sonuçta değeri sürekli değişen 300-500 dolarlık bir kripto para için etkileyici bir macera oldu. Ardından normale dönen piyasada Ethereum eski yerini geri aldı. Bitcoin Cash ise normal değerinin yaklaşık 3 katına işlem görmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz çarşamba 7128 dolar gören Bitcoin, pazar günü 5512 dolara kadar geriledi. An itibariyle 6000 dolarlık barajın etrafında seyrediyor.

Bazı uzman yatırımcılar bu yükselişin ardından göze batan Bitcoin Cash’in üçüncülüğü koruyacağını söylüyorlar. Ancak hala ekonomiyi sıkı takip eden önemli bir kitleye bile yabancı gelen kripto paralar, potansiyel yatırımcıları korkutuyor.