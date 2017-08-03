Bitcoin’den ayrılarak piyasaya yeni bir dijital para olarak dahil olan Bitcoin Cash, işlem gördüğü daha ilk gününde en önemli dijital paralar arasındaki yerini aldı.

Dün paylaştığımız haberimizde, Bitcoin’den ayrılarak farklı yeni bir dijital para olarak karşımıza çıkan Bitcoin Cash’ten bahsetmiştik. Coinmarketcap.com, Bitcoin’den ayrılalı henüz bir gün olmasına rağmen yaklaşık 490 dolar seviyesinde işlem gören ve piyasa değeri 8 milyar doların üzerinde olan Bitcoin Cash’i, piyasanın en değerli 3. dijital parası olarak gösterdi. Bu haberle birlikte Bitcoin Cash, Ripple ve Litecoin gibi popüler dijital paraların da önüne geçmiş oldu.

Kuzeni Bitcoin’den geçtiğimiz Salı günü ayrılan Bitcoin Cash, meyvelerini yeni yeni vermeye başladı. Yeni dijital paranın arkasında olan bazı uzmanlar, Cash’in mazisi 10 yıllık geçmişe dayanan Bitcoin’e yönelik ‘yavaş işlem hızı’ gibi bazı sorunlara çözüm olacağını düşünüyorlar.

Aradan geçen bir gün, yatırımcıların da tıpkı destekçiler gibi düşündüğünü ortaya koyuyor. Bitcoin Cash, işlem gördüğü andan bu yana yaklaşık %80 yükselerek piyasadaki en önemli 10 dijital parayı da geride bırakmış oldu.