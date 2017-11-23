Kripto para dünyasının lider birimi Bitcoin’in gövdesinden kopup bir alt coin haline gelen ve gün geçtikçe yükselişini sürdüren Bitcoin Cash, dolar karşısında en değerli yatırım araçlarından birisi haline geldi. Perşembe sabahı kendi rekorunu kırarak 1518 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin ile birlikte neredeyse bütün kripto para birimleri 2017 yılında önlenemeyen bir yükselişe girdiler ve hiçbir ekonomistin doğru düzgün kavrayamadığı yeni küresel ekonominin temellerini attılar. Artık herkes kendisinin borsacısı, herkes kendi sermayesinin yatırımcısı olmaya başladı.

Ani yükselişleri karşısında son aylarda altından ve hatta dünyanın en pahalı şirketi Apple’dan bile daha tutarlı bir yatırım aracı haline gelen Bitcoin, kendi bünyesinde doğan Bitcoin Cash’in bağımsız yükselişine destek oldu.

23 Kasım Perşembe günü Bitcoin Cash’in tarihi günlerinden biriydi ve dolar karşısında %17’lik bir değer artışı yaşadı:

Bu yükleşin ardından 1518.1 dolarlık değeri olan Bitcoin Cash, yatırımcılarını hızlı bir nakit dönüşümüne sürükledi.

Diğer yandan dünyanın en büyük 12. kripto para borsası olan Bitstamp, Bitcoin Cash’i Aralık ayından itibaren sistemine dahil edeceğini açıkladı. Bu dengesiz dalgalanmalar sonucunda Bitcoin %0.5 değer kaybederken, ikinci en değerli kripto para birimi olan Ethereum da %0.02 gerileme kaydetti.

Sizce alt coinlerin lider coinlere karşı yaptıkları hızlı atak, kripto ekonominin ve yatırımların seyrini değiştirebilir mi?

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