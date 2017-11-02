Bitcoin Çıldırmaya Devam Ediyor: İlk Kez 7 Bin Doları Aştı!

Bitcoin, gün içerisinde %10’luk bir artış sağlayarak ilk ez 7 bin dolar seviyesini aştı.

Bitcoin, son 11 ayda %600’lük bir değer artışı yaşayarak insanlara ‘keşke yatırımımı Bitcoin’e yapsaydım’ dedirtmeye devam ediyor. Bugünkü işlemlerde %10’un üzerinde yükselen Bitcoin, ilk kez 7 bin dolar seviyesini aştı. Daha geçtiğimiz ay 5 bin dolarlık seviyelerden bahsettiğimiz Bitcoin, herkesin ağzını açık bıraktıracak işlem hacmine ulaştı.

Spot piyasada işlem gören Bitcoin, bugün TSİ 14:15 sularında %12.26 yükseliş kaydederek 7,343 dolar seviyesinden işlem gördü. Bu yükselişle birlikte Bitcoin’in yalnızca 2017’deki yükselişi %640’lık seviyeye ulaştı. Sanal paranın piyasa değeri ise yakın zamanda 100 milyar dolara ulaşmıştı.

Dün paylaştığımız ‘yeni bir Bitcoin’ haberinde, sanal paranın bu artışı yaşamasının arkasındaki sebeplerden bahsetmiştik. Eğer kafanızda ‘nasıl oluyor da böyle korkunç bir şekilde yükseliyor?’ gibi bir soru işaret varsa, şuradaki haberimize tıklayarak daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz.