Bitcoin.com Kurucusu: Bitcoin Yatırım Yapmak İçin Riskli!

Dünyanın en önemli kripto-para alım satım sitelerinden Bitcoin.com'un kurucu ortağı Emil Oldenburg yaptığı bir röportajda, kripto-para sisteminin geleceğin yatırımı olmasına rağmen, Bitcoin'in oldukça eski ve riskli bir sistem olduğunu söyledi.

Bitcoin'in neredeyse 20 bin doları aşması ve gidişinin bir çok ekonomist tarafından sorunlu olduğunun vurgulanması son bulmuyor. Ancak bu sefer ki açıklama, Bitcoin ile ilgili en güçlü yatırım sitelerinden birinin kurucularından birinden geldi. Bitcoin.com'un kurucularından Emil Oldenburg İsveç merkezli teknoloji sitesi Breakit'de, Bitcoin ve diğer kripto paraların gidişatları ile ilgili çok önemli açıklamalar yaptı.

Bitcoin'in ilk önemli yatırımcılarından biri olduğunu vurgulayan Oldenburg, Bitcoin bir dönemler her ne kadar önemli bir çağ atlama olsa da, artık sistemin oldukça riskli, yavaş ve çağdışı kaldığını belirtti. Bugüne kadar yaptığı tüm Bitcoin yatırımlarını sattığını belirten Oldenburg, son dönemlerin en değerli ikinci kripto-para birimlerinden biri olan Bitcoin Cash(BCH)'e yatırım yaptığını ve BCH'nin sisteminin Bitcoin'e göre daha hızlı ve güvenli olduğunu ifade etti.

Bitcoin Cash bu yılın Ağustos ayında, Bitcoin'den ayrışmıştı. Oldenburg'a göre Bitcoin'in en önemli iki sorunu, yüksek transfer ücretlerine sahip olması ve alım satım işlemlerinin onaylanmasının 4.5 saate kadar sürebiliyor olması. Bu yüzden Bitcoin ile sadece limitli ve yavaş transferler yapılabiliyor olmasını oldukça riskli olduğunu söyleyen Oldenburg, sistemin ayrıca kullanışsız olduğunu da belirtti.

Oldenburg Bitcoin'in bu derece popüler olmasından dolayı, kripto-para biriminin daha yeni sahiplerinin, zamanla sistemin yavaşlığından dolayı ellerindeki Bitcoin'leri satacağını, bu yüzden çok geç olmadan Bitcoin'leri satmanın en doğru karar olduğunu belirtti. Oldenburg ayrıca eski olduğunu iddia ettiği Bitcoin sisteminin yürütücülerine güvenmediğini belirtiyor, hatta onlara "fanatik Bitcoin talibanları" adını verdiğini söylüyor.

Kurdukları köklü kripto para alım satım sitesinin adına nazaran, artık kuruluşlarını "Bitcoin" isminden uzaklaştırmak istediklerini belirten Oldenburg, artık kuruluşlarında Bitcoin Cash'in hareketlerine daha da önem vereceklerini de açıkladı. Kripto-para birimleri Bitcoin gibi eski tip yöneticilerle yönetildiği sürece sorunların bir çözümü olmayacağını belirten Oldenburg, çözümün Bitcoin Cash'de olduğunu da önemle belirtti.

Bitcoin Cash, Bitcoin'e göre çok daha yenilikçi ve Bitcoin'deki bir çok sistemsel hatanın çözülmüş versiyonu olmasından dolayı, Oldenburg'un dediği gibi görünüşte Bitcoin'e göre çok daha dengeli. Ancak çıkmasından 1 yıl bile geçmemişken hızlıca yüksek bir değere oturması ve bir süredir Bitcoin kadar fazla konuşuluyor olması, sanki Oldenburg gibi Bitcoin bu kadar yüksek değerlere güvenilmez bir şekilde çıkmışken, daha güvenli yatırım araçlarını seçen yatırımcıların hedef göstermesi gibi duruyor.

Kripto-para birimlerinin kurtarıcısı Bitcoin Cash mi olur, yoksa Bitcoin denildiği gibi 1 milyon dolarları görür mü bilemiyoruz. Çünkü kripto-para sistemleri hala deneysel. Yine de eski kafa ekonomistlerdense, Oldenburg gibi büyük kripto-para yatırımcılarının sözleri çok daha değerli gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Oldenburg haklı mı? Yoksa piyasa dedikodusu çıkararak, kendi yatırım yaptığı kripto-para biriminin değerini mi yükseltmeye çalışıyor?