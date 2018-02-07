Kripto para dünyasında karanlık bir ayı geride bıraktık. Ticareti yapılabilir 1506 tane birimin bulunduğu küresel piyasa, çeşitli ülkelerin yaptıkları ambargolar sonucunda 1 aydır hızlı bir şekilde değer kaybediyordu. Bu sabah itibariyle kripto paraların değeri artmaya başladı.

Bitcoin, tarihin en değerli kripto para birimi olarak Aralık 2017’de 20 bin dolar barajını görmüştü. Ardından son 5 haftadır içinde bulunduğuz 2018 yılı Bitcoin dahil tüm kripto paralar için kabus gibi başladı. Bitcoin, değerinin yaklaşık %70’ini kaybetti ve 6 bin doların altına düştü.

Asya ülkeleri Çin, Hindistan ve Güney Kore’den gelen düzenleme ve kısıtlama haberlerine, son olarak ABD bankalarının koyduğu yasaklar da eklenmişti. Tüm spekülasyonlar Bitcoin’in gerçekten bir balon olduğu iddialarının artmasına neden oldu. Fakat kripto para piyasaları sabah saatlerinden itibaren aniden hareketlenerek roket hızında yükselmeye başladı.

En değerli 5 kripto para biriminin yükseliş oranlarını görebilirsiniz:

Bitcoin'in son 24 saatlik hareketi:

Wall Steet Borsası’nda yapılan toparlanmanın ardından Asya’nın dev borsaları da hafta başından bu yana satışlara sahne oluyor. Son 24 saatte yaklaşık 34 milyar dolar değer kazanan kripto para piyasası, %10.79’luk bir artışla 349 milyar dolara yükseldi. Düşüş döneminde bu rakam 290 milyar dolara kadar gerilemişti. Bitcoin’in en değerli olduğu dönemde ise toplam miktar 600 milyar dolara yakındı.

Bitcoin, küresel kripto piyasasının %35.6’sını oluşturuyor. Diğer kripto paralardaki artış da yüksek oranlarla devam ediyor.