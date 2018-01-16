Kripto para piyasaları küresel çapta ani bir çöküş sürecine girdiler. Bu sefer çöküşün ardından bir dalgalanma görmek zor olacak gibi görünüyor. Uzmanlar kripto para ticaretine dair yapılan yasaklamarın etkisine dikkat çekiyorlar.

Bu sabah Bitcoin, Ripple, Ethereum gibi önemli birimlerin başını çektiği kripto para piyasalarında ani bir çöküş başladı. Sadece Bitcoin son 3 saatte 2 bin dolardan fazla değer kaybetti.

Sadece birkaç hafta önce 20.000 doların üzerinde işlem gören Bitcoin artık 11.500 dolar seviyelerinde. Aslıda bu düşüş hareketi çoğu piyasa verisine göre dün saat 18.30’dan bu yana devam ediyordu. Ancak bugün sabah saatlerinde yaşanan uçurum farklar, yatırımcıların gözünü korkuttu.

Geçen aya göre %40 oranında değer kaybeden Bitcoin’in gün içindeki değer kaybı %10’u buldu. Bu düşüşlerin ardındaysa Bitcoin madenciliği ve piyasa faaliyetlerine yasak getirmek isteyen Güney Kore ve Çin gibi ülkeler var.

Güney Kore Maliye Bakanı Kim Dong-yeon, hükümetin kripto paraları gözden geçirmek için yasaklama getirebileceklerini söyledi. Hükümet, planların yalnızca bir öneri olduğunu, yasakların uygulanabilirliği için görüşme yapmaya devam edebileceklerini dile getirdi.

Son günlerde fazlasıyla gündem yaratan bir konu daha var. Bitcoin’in ani yükselişinin ve altından daha kazançlı bir yatırım aracı haline gelmesinin ardında, bot yazılımlarıyla yapıldığı düşünülen bir manipülasyon girişimi var. Bu girişim ise sadece bir ya da iki kişinin kontrolünde gerçekleşmiş olabilir. Söz konusu iddiaların ardında bilimsel veriler yatıyor.

Journal of Monetary Economics dergisinin son sayısında yayınlanan bu araştırma ve Asya ülkelerindeki yasaklama girişimleri sonrasında pek çok yatırımcının piyasadaki rezervlerini geri çekmesi, ani düşüşlere neden olabilir.

Bu düşüşün nedenlerini biraz daha iyi anlayabilmek için bir müddet sabretmek gerekecek. Ancak büyük ihtimalle Bitcoin ve diğer kripto para birimleri ciddi bir manipülasyonla milyonlarca insanın ilgisini çekip, milyonlarca dolarlık işlem hacmine sahip oldular.

Bitcoin bu yazının yayınlandığı saat itibariyle 11.971 dolar, Ethereum yaklaşık 100 dolarlık bir değer kaybıyla 1051 dolar, Ripple ise %25’lik kayıpla 1.37 dolar seviyesinde bulunuyor.