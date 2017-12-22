Son iki aydır sürekli yükselişte olan Bitcoin ve kripto para ekonomisi, 1 haftadan beri düşüş kaydediyor. Hafta başında 17.000 dolara işlem gören Bitcoin, an itibariyle 13.000 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kirpto para ekonomisinin yıldızı olan Bitcoin, bundan sadece bir hafta önce 20.000 dolar barajını aşmış ve hemen sonrasında 17.000 dolar civarında işlem göremeye devam etmişti.

Bir anda bütün dünyanın konuştuğu bir konu haline gelen Bitcoin’in geleceği tartışılırken kripto para birimi sürekli değer kaybetmeye başladı ve yaklaşık 20 gün önce kırmış olduğu 12.000 dolar barajına kadar geriledi.

Kripto para piyasasındaki tek kayıp Bitcoin’de yaşanmadı. Bütün para birimlerinin dahil edildiği piyasa değeri kısa süre önce 650 milyar dolar civarındaydı. Bir haftalık düşü eğiliminin ardından bu değerin 450 milyar dolara kadar gerilediği söyleniyor.

Bu haberi yazdığımız an itibariyle, 13.421 dolardan işlem gören kirpto para, sabah saat 7 dolaylarında 12.608 dolara kadar geriledi.

Peki bu düşüşün ardında neler var?

Bilindiği üzere en çok yatırım alan kripto para birimi Bitcoin olduğu için, genel piyasa değerinde en çok paya sahip olan da gene kendisi. Dolayısı ile oldukça hassas bir yapıya sahip. Piyasada yaşanacak ani bir büyük satış işlemi dengeleri değiştirebiliyor. Alınan hukuki ve resmi kararlar dolayısı ile tablo bir anda değişebiliyor.

Her ne kadar devlet otoritelerinden uzak bir yatırım aracı olsa ve yaptırımlara maruz bırakılmasa da, Bitcoin satın alabilmek için yasal mevzuatı olan para kullanmak gerekiyor.

(İstinai olarak Ripple biriminde ufak bir yükseliş mevcut)

Dün öğle saatlerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bitcoin'in gerçek bir para birimi olmadığına dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yatırımcılar açısından oldukça riskli bir yapıya sahip olduğunu belirten yetkili ismin açıklamaları ardından düşüş hızı artmaya başladı.

Bitcoin ve diğer kripto para birimlerine yatırım yapan bir çok insan var. Çoğu kişinin bu işe girerken ortaya koydukları miktarlar ufak olsa da büyük topların varlığını reddedemeyiz. Zaten piyasalar da bu büyük rezervleri ellerinde tutan kişilerin etkisinde.

Büyük ihtimalle, AB’nin bu işe bakış açısını özetleyen açıklamalar sonrasında bazı büyük yatırımcılar, ellerindeki rezervleri satışa çıkarttıkları için ani düşüşler yaşanmaya başladı.