Kraken dünyanın en büyük kripto para değiş-tokuş operatörlerinden birisi. Geçtiğimiz salı günü şirket, Japonya piyasasından çekildiğini açıkladı.

Açıklamalarında Kraken, Japonya'daki faaliyetlerini, diğer bölgelere yoğunlaştırmak için durdurduğunu belirtti. Ancak piyasa araştırmacıları, Japanese Financial Services Agency yani Japon Finansal Hizmetler Ajansı'ndan (FSA) gelen yoğun baskılardan ötürü şirketin piyasadan çekildiğini söylüyor.

Japonya, ülkede faaliyet göstermesi için kripto şirketlerine, kripto para birimi değişimi için birçok lisans verdi ancak Kraken'e bunu lisanssız da yapabilmesi için özel bir izin verilmişti. Daha sonra Japonya'daki yöneticiler, Coincheck hack'inin ardından birçok lisanssız projenin yapıldığını da fark etti. Japon yetkililer, özellikle mart ayında dünyanın en büyük kripto para birimi değişim şirketi olan Binance'e bir uyarı verdi.

Japonya, kripto para ticareti için büyük bir sığınak haline geldi. Deutsche Bank'ta küresel bir finansal strateji uzmanı olan Masao Muraki'nin raporlarına göre, ekimden kasıma kadar kripto ticaretinin %40'ı yen üzerinden yapıldı. Japonya, Bitcoin'i yasallaştıran ilk ülkelerden biri olup, kripto para birimleri için en iyi düzenleyici ortamlardan birine sahip.

Kraken'e gelince, veri sağlayıcısı CoinMarketCap'e göre şirket, platformunda 24 saatlik bir süre içinde 41 milyon dolar değerinde bitcoin ticareti yaptı. Görülen o ki Kraken, Japonya olmadan da yoluna devam edecek.