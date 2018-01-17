Kripto para piyasasının en değerli birimi olan Bitcoin, son 24 saatte değerinin 4’te 1’ini kaybetti. Herkes bu ani düşüşün nedenlerini tartışırken, aylardır saadet zinciri benzeri bir sistem uyguladığından şüphe edilen yatırım platformu BitConnect kapanacağını duyurdu.

BitConnect, küresel bir yatırım platformu olarak kripto para yatırımlarını şekillendirmek konusunda önemli işler yapıyordu. Fakat son aylarda platformun Ponzi oyunu adı verilen ve saadet zinciri sistemine dayalı olduğu anlaşılan bir sistemde ilerlediği şüpheleri vardı. Son 1 günde yaşanan ani değer kayıplarından sonra BitConnect kapanacağını açıkladı.

Şirketin remi internet sitesinde yayımlanan bir blog yazısında, Bitcoin ile para transfer etme ve yatırım yapma servisinin kapatılacağı açıklandı. Bitcoin için bundan sonra yalnızca dijital cüzdan ve eğitim içerikleri hizmeti sunacak platform, para transferlerine ve değişimlerine artık izin vermeyecek.

Kullanıcılarına yaptıkları işlemleri iptal etmeleri için 5 gün zaman tanıyan platform, uzun süredir Ponzi oyununa dayalı bir sistem inşa ettiği söylentileriyle zaten çalkalanıyordu.

Açıklamalara göre şirket önümüzdeki süreçte kripto para dünyasına ilişkin başka hizmetler sunmaya da devam edecek.

Transfer ve takas işlemlerinin sona erdirilme kararın ardından BitConnect sunucularında sorunlar yaşanmaya başladı. Son aylarda DDoS saldırılarına karşı yeterli düzeyde koruma sağlamaması dolayısıyla zaten güven kaybetmişti.

Bitcoin ya da diğer kripto paralara yatırım yapacaksanız, dünya çapında rüştünü ispatlamış servisler seçmeye özen göstermelisiniz. Günümüzde pek çok kişi Blok Zinciri sistemini, gerek isim benzerliğinden gerek çeldirici bilgilerden dolayı saadet zincirine benzetiyor. Fakat durum öyle değil.

Blok Zinciri, başlı başına bilim çağının en büyük buluşuyken, onu saadet zinciri gibi fırsatçı formüllere dönüştüren bazı şirketler, bu algının oluşmasına neden oluyorlar. Blok Zinciri sadece ekonomik olarak değil siber güvenlik açısından da devrimsel özellikler sunuyor.

Yatırımlarınızı daha dikkatli yapmanızı, yatırım yapmayacaksanız bile Blok Zinciri dünyasının takipçisi olmanızı öneriyoruz. İlerleyen yıllarda her vatandaş, kendi finans uzmanı olacak, bugünkü dijital paralar kullanılmasalar bile Blok Zinciri kullanılmaya devam edecek.