Bitcoin Doyuma Ulaşmadı, Artmaya Devam Edecek!

Servetinin çeyreğini Bitcoin’e yatıran Novogratz, Bitcoin’in kültür devrimi daha bitmedi; satılmaya ve artmaya devam edecek dedi. Yılbaşında bin doların altında başlayan Bitcoin, cuma günü 18 bin doları buldu. Novogratz kendi tabiri ile Bitcoin yetim çocukları zengin etmeye devam edecek.
Mike Novogratz'ı tanımayanlar için kısaca bahsetmek gerekirse; Fortress Investment Group eski yöneticisi ve Goldman Sachs yatırım ortağı olmasının yanı sıra 2007-2008 yıllarında Forbes tarafından milyonerler listesine alınmıştır.
Bitcoin'in artış süresine değinmek gerekirse;
0000 $ - 1.000 $ : 1789 gün
1.000 $ - 2.000 $: 1271 gün
2.000 $ - 3.000 $: 23 gün
3.000 $ - 4.000 $: 62 gün
4.000 $ - 5.000 $: 61 gün
5.000 $ - 6.000 $ : 8 gün
6,000 $ - 7,000 $ : 13 gün
7,000 $ - 8,000 $ : 14 gün
8,000 $ - 9,000 $ : 9 gün
9,000 $ - 10,000 $ : 2 gün
10,000 $ - 11,000 $ : 1 gün
11,000 $ - 12,000 $ : 6 gün
12,000 $ - 13,000 $ : 17 saat
13,000 $ - 14,000 $ : 4 saat
14,000 $ - 15,000 $ : 10 saat
15,000 $ - 16,000 $ : 5 saat
16,000 $ - 17,000 $ : 2 saat
17,000 $ - 18,000 $ : 10 dakika
Bununla birlikte, Bitcoin değerindeki oynaklık kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Cuma günü 18 bin dolara kadar yükselen Bitcoin an itibari ile 15 bin dolardan işlem görmekte, geliştiriciler bunun önüne geçmek amacı ile %5 ve %10’u aşan değer değişimlerinde sistemi 2 ila 5 dakika arası kapatan bir önlem alacak. Bitcoin değerindeki oynaklık duşünülürle umarım sistem bütün gün kapalı kalmaz.