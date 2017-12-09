Bitcoin Doyuma Ulaşmadı, Artmaya Devam Edecek!

Milyarder yatırımcı Mike Novogratz, Bitcoin fiyatının ani bir sıçrama daha yapma ihtimali olduğunu ve Bitcoin rallisinin bitmediğini söyledi.

Servetinin çeyreğini Bitcoin’e yatıran Novogratz, Bitcoin’in kültür devrimi daha bitmedi; satılmaya ve artmaya devam edecek dedi. Yılbaşında bin doların altında başlayan Bitcoin, cuma günü 18 bin doları buldu. Novogratz kendi tabiri ile Bitcoin yetim çocukları zengin etmeye devam edecek.

Mike Novogratz'ı tanımayanlar için kısaca bahsetmek gerekirse; Fortress Investment Group eski yöneticisi ve Goldman Sachs yatırım ortağı olmasının yanı sıra 2007-2008 yıllarında Forbes tarafından milyonerler listesine alınmıştır.

Bitcoin'in artış süresine değinmek gerekirse;

0000 $ - 1.000 $ : 1789 gün

1.000 $ - 2.000 $: 1271 gün

2.000 $ - 3.000 $: 23 gün

3.000 $ - 4.000 $: 62 gün

4.000 $ - 5.000 $: 61 gün

5.000 $ - 6.000 $ : 8 gün

6,000 $ - 7,000 $ : 13 gün

7,000 $ - 8,000 $ : 14 gün

8,000 $ - 9,000 $ : 9 gün

9,000 $ - 10,000 $ : 2 gün

10,000 $ - 11,000 $ : 1 gün

11,000 $ - 12,000 $ : 6 gün

12,000 $ - 13,000 $ : 17 saat

13,000 $ - 14,000 $ : 4 saat

14,000 $ - 15,000 $ : 10 saat

15,000 $ - 16,000 $ : 5 saat

16,000 $ - 17,000 $ : 2 saat

17,000 $ - 18,000 $ : 10 dakika

Bununla birlikte, Bitcoin değerindeki oynaklık kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Cuma günü 18 bin dolara kadar yükselen Bitcoin an itibari ile 15 bin dolardan işlem görmekte, geliştiriciler bunun önüne geçmek amacı ile %5 ve %10’u aşan değer değişimlerinde sistemi 2 ila 5 dakika arası kapatan bir önlem alacak. Bitcoin değerindeki oynaklık duşünülürle umarım sistem bütün gün kapalı kalmaz.