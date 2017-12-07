Her geçen dakika değerine değer katan sanal paraların sultanı Bitcoin, sadece bu hafta, %50’ye yakın değer kazandı. Dün kırılan 12.000 dolarlık rekorun ardından bugün, 14.000 dolar barajını geçti.

Dün gece saat 01.50’de 14.000 dolarlık barajı geçe Bitcoin, hakkındaki tüm tartışmalara rağmen inanılmaz bir şekilde yükselmeye devam ediyor.

12 bin ve 13 bin dolar sınırını büyük hızlarla aşan kripto para birimi, sadece son iki günde %23 değer kazandı. Aralık ayının başından bu yana değeri %40 arttı ve artık 15 bin dolar barajına da çok yakın.

Hemen aşağıdaki grafikte saat 10.15 itibariyle, son bir gün içindeki hareketlerini görüyorsunuz:

Değeri bugün 14.286 dolara kadar çıkan Bitcoin’in hareketlerini anlık olarak takip etmek için Coindesk.com’a gidebilirsiniz.

Bitcoin artık tarihi yükselişi dolayısıyla dünyanın önde gelen firmalarından daha yüksek finansal değere sahip oldu. Uluslararası ilaç üreticisi Pfizer, yatırım bankacılığı kuruluşu Golden Sachs ve ABD merkezli telekomünikasyon şirketleri Verizon ve AT&T’nin piyasa değerini geçti.

Bitcoin’in yükselişinin ardından benzer mantığa dayanan sanal para birimlerinin sayısı 200’e ulaştı ve yaklaşık 360 milyar dolarlık toplam piyasa değerine kavuştular.

Dünyanın dört bir yanında hizmet veren yatırım ve muhasebe şirketleri, Bitcoin ile hizmet sunmanın yollarını ararlarken, ekonomistler geleceği hakkında ikiye bölünmüş durumdalar.