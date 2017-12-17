Bitcoin Durmuyor: 20 bin Dolar Sınırını Geçti!

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, kasım sonunda ulaştığı 10 bin dolarlık rekoru geride bırakarak 20 bin doların üzerine çıktı.

2017 yılında yüzde binlik artış gösteren ve son iki ay içerisinde dokuz bin dolar değer kazanan sanal para birimi Bitcoin'in değeri bugün Bitstamp borsasında 20 bin doların üzerinde işlem gördü.

Bitcoin'in değeri 2017 yılının ocak ayında 997 dolar iken, kasım ayında 9 bin dolar'ın üzerine çıkmıştı. Yorumcular, sanal para biriminin bu büyük yükselişi sebebiyle, ilerleyen zamanlarda finansal piyasalarda daha büyük kabul göreceği yorumunda bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta, Bitcoin borsadaki bir hatadan dolayı kısa süreli 19 bin doları gördüyse de tekrar 15 bin dolar bandına gerilemişti.Bitcoin vadeli kontratların Chicago'daki CBOE borsasında işleme açılmasından sonra, ikinci vadeli işlemler ise bu gece dünyanın en büyük borsa işletmecisi CME Group'ta başlayacak.