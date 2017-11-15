Bitcoin Yatırımını Yıllar Sonra Hatırlayıp Zengin Olan Genç

2009 yılında Bitcoin’e 27 dolar yatıran Kristoffer Koch, yıllar sonra yaptığı yatırımı hatırladıktan sonra zengin oldu.

Belki o zamanlar ilerleyen yıllarda değerleneceğini düşünerek, belki de ‘bir yatırım yapayım da kenarda kalsın’ diyerek 2009 yılında Bitcoin’e 27 dolar yatırım yapan Kristoffer Koch, şu an azımsanmayacak ölçüde bir paranın sahibi oldu.

2008 yılında Satoshi Nakamato tarafından ortaya çıkan sanal para birimi Bitcoin, aradan geçen yılların ardından popülerliğini iyice arttırdı ve internet alışverişi, oyun gibi piyasalarda kullanılmaya başlandı. Zamanla kendi borsasını oluşturan Bitcoin, bozdurularak paraya dönüştürülebilir hale geldi. Hatta ATM’leri bile oluşturuldu, örneğin Avrupa’daki ilk Bitcoin ATM’si, Atatürk Havalimanı’nda kuruluyor.

Kristoffer Koch ise henüz öğrenci olduğu yıllarda Bitcoin piyasası henüz yeniyken 27 dolar yatırarak 5 bin Bitcoin alıyor fakat bunun üzerine pek düşmüyor. 2013 yılında ise bu yatırımını hatırlıyor ve kontrol ederek giriş yapıyor. Aradan o kadar uzun zaman geçmiş ki şifresini dahi zar zor hatırlıyor. Cüzdanına giriş yaptığında ise kendisini güzel bir sürpriz karşılıyor: 4 yıllık sürede 5 bin Bitcoin, katlanarak 900 bin dolar oluyor. 5 bin Bitcoin’in şu anki değeri ise yaklaşık 33 milyon dolar.

Kısacası Kristoffer Koch, yaptığı yatırımı unutması sayesinde Bitcoin zengini oluyor. Yıllar içinde bankanın uyguladığı faizle birlikte parasını binlerce dolar katlamış oldu.