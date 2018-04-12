Uzun süredir düşüşe geçen Bitcoin, Arap ülkelerinde helal ilan edilmesi ve Wall Street’in desteğinden sonra tekrar hayat belirtisi göstererek ani bir sıçrama yaşadı.

Hepinizin bildiği üzere 2018 yılında Bitcoin büyük bir değer kaybı yaşadı ve bir daha eski değerine yükselemedi. Sürekli düşme eğilimi gösteren gözde kripto para birimi, bugün ani bir dalgalanmayla 30 dakika içerisinde bin dolar değer kazandı.

Anlık olarak 8 bin dolar seviyesine yükselmeyi başaran Bitcoin’in güncel değerine buradan bakabilirsiniz. Güne 6900 dolardan başlayan Bitcoin ani yükselişinin ardından 7600 dolara kadar gerilese de oldukça verimli bir gün geçirdi.

Bu yükselişe neyin neden olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, Arap ülkelerinde kullanılmaya başlamasının neden olduğunu düşünenler var. Suudi Arabistan ve Katar gibi Arap ülkeleri, daha önce haram olduğu gerekçesiyle Bitcoin’den uzak duruyorlardı. Yeni yayınlanan haram değil raporları ve şeriat onayından sonra gerçekleşen yüklü alımların bu sıçramaya neden olabileceği düşünülüyor.

Ayrıca Wall Street Borsası’nın Bitcoin’i eski şaşalı günlerine döndürme çabası da, Bitcoin’e duyulan güveni tazeleyerek sıçramanın tamamına olmasa da bir kısmına neden olmuş olabilir. Wall Street Bitcoin’e önemli bir değer akışı sağlayacak olsa da, daha önce birçok ülke tarafından kontrol altına alınmakta başarısız olunan kripto para birimi üzerinde nasıl bir etkiye sahip olacaklarını hep birlikte göreceğiz.