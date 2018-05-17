2017 yılı boyunca sürekli yükselişte olan Bitcoin, geçtiğimiz şubat ayında 6 bin dolara kadar gerilemişti. Sonrasında tekrar 8 bin doları gören Bitcoin, eski parlak günlerine geri dönecek mi?

Bitcoin, 2017 yılında 19.500 dolara kadar çıkmışken, geçtiğimiz şubat ayında 6 bin dolara kadar gerileyip sahiplerini epey zarara uğratmıştı. Şu sıralar 8.300 dolar seviyelerinde gezinen Bitcoin, Danny Masters'ın iddialarına göre bu yıl tekrar rekor kıracak.

Kripto yatırım şirketi CoinShares’in başkanı Danny Masters, konuk olduğu Fast Money adlı programda bu konuya değindi. Bitcoin'in bu yıl rekor değerlere ulaşacağını tahmin eden Masters, bunun için de kripto para taleplerinin ve kripto yapılandırmalarının çok daha dikkatli adımlarla ilerlemesi gerektiğini söyledi.

"Kripto para taleplerinde daha olgun yaklaşımlar sergileyerek, yeni kripto paraların ömürlerini çok daha uzatabiliriz." açıklamasında da bulunan Masters'ın tahminlerinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.