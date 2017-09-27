Bitcoin Yatırımcıları İçin Ultra Güvenlikli Telefon: Finney!

Solar, Bitcoin yatırımcıları için üst düzey güvenlik sistemleri bulunan 'özel' bir akıllı telefon geliştiriyor.

Kripto borsasından kişiler, kimliklerinin bilinmesini, işlemlerinin takip edilmesini istemezler. Dolayısı ile bu borsaya dahil oldukları cihazların da güvenli olmasını isterler. Bu nedenle Bitcoin’in de desteği ile Finney adında yeni bir üst düzey güvenlikli akıllı telefon üzerinde çalışılıyor.

Finney, temel olarak güvenli bir şekilde kripto para birimlerini saklayabilen, gönderebilen, kripto topluluğundan kişilerin birbirleri ile görüşebildikleri, para gönderip, ödemeler yapılabilen ‘özel’ kişiler için üretilmiş özel bir telefondur.

Finney isimli cihaz, Android’in işlevselliği ve özelliklerine ‘ultra güvenlikli kilitleme zinciri’ ekliyor. Solarin tarafından üretilen bu üst düzey güvenlik sunan cihazın fiyatı ise 999 dolar. Ayrıca şirket, 799 dolara aynı güvenlik düzeyinde bir bilgisayar üretmeyi de planlıyor.

Sirin Labs, Finney’i yalnızca kripto piyasasından insanlara ulaştırmak için kriptolu para birimleri üzerinden satıyor. Hal böyle olunca cihaza olan talep son derece düşük. Fakat bunun özel bir cihaz olduğunu düşünürsek tüm kullanıcılara sunulmaması da biraz normal.

Finney, 5.2 inçlik bir ekrana, 8GB RAM’e ve 256GB depolama alanına sahip olacak. Cihazın arkasında 16MP, önünde ise 13 MP üst seviye kameralar bulunacak. Dahası Finney, IOTA'nın Tangle teknolojisi ile güçlendirilmiş, ölçeklenebilir ve hafif bir bağımsız, kilitli bir ağ oluşturacak.

Cihazda dahili bir cüzdan, fiziksel güvenlik doğrulaması ve üç taraflı kimlik doğrulaması bulunmasının yanı sıra bir de güvenli kaynak paylaşımı bulunacak. Ayrıca cihazda bağımsız bir uygulama mağazası yer alacak.

Kripto para piyasası uzun zamandır güvenli bir akıllı cihaz bulunmamasından yakınıyordu. Adını Bitcoin’nin öncüsü Hal Finney’den alan bu akıllı telefon, Solarin’in iddia ettiği kadar güvenli olursa büyük oyuncuların içi biraz rahatlayabilir.