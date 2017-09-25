Eğer Bitcoin’e karşı bir ilginiz varsa, burada aklınızdaki tüm soruları ve de cevaplarını bulabileceksiniz.

Dijital para dendiğinde aklımızda ilk oluşan marka isimlerinden olan Bitcoin’le ilgili merak ettiğinizi düşündüğümüz bazı sorulara cevap bulmaya çalıştık. Olabildiğince basit ve bir o kadar da açıklayıcı şekilde soru - cevap olarak ilerleyeceğimiz Bitcoin temalı konumuza başlayalım.

Bitcoin nedir?

Bitcoin, herhangi bir merkezi bulunmayan dijital para birimidir. Yükselişleri ve düşüşleri keskin olsa da konunun uzmanı, yakın ve uzak gelecekte Bitcoin’den ciddi kar marjı edilebileceğini söylüyor.

Bitcoin nerelerden satın alınabilir?

Bitcoin’le ilgili satın alım işlemlerini en iyi hangi borsada kullanabilirsiniz?

Kredi kartı ile bitit ve cex ’ten satın alabilirsiniz.<

En güvenilir altcoin borsası olarak bittrex gösteriliyor, buradan faydalanabilirsiniz.

Bitcoin’ler en iyi borsada mı yoksa cüzdanda mı saklanır?

En güvenilir ‘cüzdan private key’e sahip olduğunuz cüzdanda saklamanız öneriliyor.

Bitcoin satın işlerimde vergi ödeniyor mu?

Hayır, vergi ödemiyorsunuz.

Peki Bitcoin yasal mı?

Şu sıralar hükumet yetkililerin radarına girmiş olan Bitcoin, ülkemizde ne legal ne de illegal.

Bitcoin’le ilgili en detaylı bilgilere hangi kaynaktan ulaşabilirsiniz?

Bitcointalk üzerinden Türkçe olarak eklenmiş kaynaklar da bulabilirsiniz. Ayrıca tradingview’de de Türkçe olarak yapılan analizlere ulaşabilirsiniz.

Şu arkadaşım X coin’den 10x kazanmış, ben de ondan alsam nasıl olur?

Bu şekilde ne kadar tatlı görünüyor değil mi? 1 veriyorsunuz ve bir süre sonra bir bakmışsınız yatırımınız 10 olmuş. Fakat yine de tavsiyemiz, başkasının söylemleriyle alım-satın işlemi yapmamanız. Biraz araştırma yapıp borsaya girmeden önce bilgi sahibi olmak, sonunda kaybetmiş olsanız bile emin olun ki hiçbir şekilde kafa yormadan yalnızca başkalarının sözünü dinleyerek işlem yapmaktan çok daha iyidir.