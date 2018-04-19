Bitcoin Hırsızının Hapishaneden Filmleri Aratmayan Kaçışı

İzlanda’da devasa bir Bitcoin hırsızlığının planlayıcısı olduğu iddia edilen Sindri Thor Stefansson, hem hapisten hem de ülkesinden kaçmayı başardı. Üstelik kaçmak için bindiği uçak, İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir’i de taşıyordu.

Geçtiğimiz Şubat ayında, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin madenciliği için kullanılan 600 bilgisayarın çalınması suçlamasıyla tutuklanan Sindri Thor Stefansson, Sogni cezaevinde cezasını çekerken pencereden kaçmayı başarmış ve 95 kilometre uzaklıktaki uluslararası Kaflavik Havalimanı’na gitmeyi başardı.

Polis, havalimanındaki kamera kayıtlarından Thor Stefansson’un İsveç’e giden uçağa bindiğini tespit etti. Aynı uçakta ise tesadüfen Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve diğer 4 İslandinav mevkidaşı ile buluşmak üzere İsveç’e giden İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir de bulunuyordu.

Yerel basına açıklamalarda bulunan polis şefi Gunnar Schram, Steffanson’un sahte pasaport kullanarak kaçtığını belirterek kendisine yardım eden bir kişinin olduğuna kesinlikle emin olduklarını ifade etti. Herhangi bir tutuklama yapmadıklarını belirten İsveç polisi, İzlandalı meslektaşlarının kendilerini bilgilendirdiklerini belirtti.

İzlanda polisi, Steffanson için uluslararası bir tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı.