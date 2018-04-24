İnternet dünyasındaki komplo teorilerinin büyük bir kısmına kaynaklık eden Reddit’te yeni bir iddia ortaya atıldı. Bundan 28 yıl önce piyasaya sürülen Final Fantasy III isimli klasik oyunda Bitcoin sembolü olduğunu kanıtlayan bir görsel ortaya çıktı.

27 Nisan 1990 tarihinde piyasaya çıkan Final Fantasy III, şu an çoğu yetişkin olan oyun sevdalılarının gözdeleri arasında bulunuyordu. Seri, dünyanın en uzun soluklu oyun serisi olan Japonya’da üretilmeye başlandı ve hala devam ediyor. Ancak Reddit üyesi 13entlkey’in ortaya çıkardığı bir iddia, tartışmalı kripto para birimi Bitcoin’in Final Fantasy III’te yer aldığını gösteriyor.

Bitcoin’in 2009’da hayatımıza girdiğini ve asıl popülerleşmesinin de 2017 yılında yaşandığını düşünürsek, bu teori daha da heyecanlı bir hal alıyor. Çünkü Final Fantasy III piyasaya sürüldüğünde oyun sektörü de paranın dijitalleşmesi de bu kadar konuşulan şeyler değildi. Aynı zamanda dikkat çeken bir diğer detay da Bitcoin’in anonim kurucusunun takma adının Satoshi Nakamato olarak bilinmesi.

Oyunun oldukça düşük çözünürlüklü grafiklerinde bile belirgin bir şekilde, bir yatak figürü üzerinde ortaya çıkan Bitcoin sembolü şu şekilde:

Bir başka Reddit kullanıcısı bu iddiaya mantıklı bir açıklama getirdi. Final Fantasy III’te bulunan oyun içi para birimi GIL ile Bitcoin’in benzerliğine dikkat çekti. Oyundaki para birimi GIL, yer ya da mekan fark etmeksizin evrenin her köşesinde kullanılabiliyordu.

Bitcoin, yapısı gereği sadece kullanıcıların değerini belirlediği, denetlediği ilk dijital para birimi. Kripto paraların daha önceden planlandıkları ise çoğu uzmana göre gerçek bir olay. Devletlerin kontrolünde şekillenen ekonomiyi bağımsızlaştırmak isteyen aktörlerin böyle bir girişim başlatmış olmaları, kulağa mantıklı gelen nedenlerden.

1990’ların sonunda ve 2000’lerin başında dünya çapında ün yapmış pek çok analistin ve ekonomistin, paranın dijitalleşmesi ve otoritelere bağlı kalmaması yönünde tahminde bulundukları da düşünülünce teoriler temellendirilebiliyor.

Yine de komplodan öteye geçemeyen iddialara dikkat etmekte ve körü körüne inanmamakta fayda var.