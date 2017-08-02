Alım gücünü fazla fazla aşmaya başlayan Bitcoin sonunda ikiye bölündü. Bundan sonra iki ayrı Bitcoin para birimi yola devam edecek. Alım satımlarınızda bu para birimlerine dikkat edin, zira iki para birimi arasında dağlar kadar fark bulunuyor.

Neredeyse 10 yıldır sürekli bir artışla kullanıcılarını memnun eden şifreli dijital para birimi Bitcoin’de fikir ayrılığı yaşanmasının ardından iki farklı para birimi oluştu. Bundan sonra Bitcoin ismi Bitcoin Cash(BCC) ve Bitcoin Classic(BTC) olacak şekilde iki farklı para birimini açıklayacak.

Olay hakkında henüz resmi bir duyuru yapmayan Bitcoin’in gün içerisinde resmi bir duyuru ile olayı netleştirmesi bekleniyor.

Eski Sistem Çok Şişmişti

Blok değeri 150 GB’ın üzerine çıkan Bitcoin’de yapılan işlemlerde ciddi yavaşlama söz konusuydu. Tek bir transfer işlemi için bile 10-20 dakikalık bir onaylama süreci geçiren para birimi, bu yeni hamlesi ile transferleri rahatlatmayı hedefliyor.

Uzmanlara göre Bitcoin ikiye bölünmeseydi, yakın gelecekte tek bir transfer işlemi için saatlerce beklemek gerekecekti.

İkiye Bölünen Bitcoin’in Piyasa Değerinde Dalgalanmalar Var

Segwit2x adı verilen yeni teknoloji sayesinde 1 Megabayt olan blok boyutu 2 Megabayt’a çıkacak ve sistemler çok fazla rahatlayacak. Tüm Bitcoin sahipleri ellerindeki Bitcoin’i dijital cüzdanlarına aktardıklarında, tüm para birimi Bitcoin Cash ile değişecek ve yola bu şekilde devam edilecek. Bitcoin’lerini kağıt cüzdanlarda saklayanlar için ise bir kayıp yaşanmayacak ve normal piyasa değerinden devam edecekler. Yine de bu olayın ardından piyasaya değerleri birbirine girmiş durumda.

Bitcoin Cash(BCC) Nedir?

Bitcoin Cash, artık şişkinlikten durma noktasına gelen klasik Bitcoin’e alternatif olarak gelen para birimi. Normal Bitcoin gibi çalışmasına rağmen çok daha hızlı ve ucuz bir para birimi olması beklenen Bitcoin Cash hakkında bildiğimiz şeyler şu anda böyle.

Eski Bitcoin'le Yeni Bitcoin'in Fiyat Durumu

Klasik Bitcoin para birimi, bölünmenin yaşanmasının ardından %6'lık bir düşüş elde ederek 2.710 dolar(9600 TL) fiyatlarına düştü. Asıl merak edilen yeni para birimi Bitcoin Cash'e baktığımızda ise henüz yeni olmasına rağmen çok hızlı bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Kısa süre içerisinde %44'lük gelir elde eden Bitcoin Cash, şu anda 423 dolar(1500 TL) civarında bulunuyor. Çok kısa süre içerisinde yüksek paralar kazandıran Bitcoin Cash'in piyasada tutunup tutunamayacağını ilerleyen günlerde göreceğiz.

Peki, Bitcoin’in bu hamlesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yeni bir dijital para birimi piyasaları rahatlatacak mı?